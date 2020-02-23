Antalyaspor deplasmanda galip

Antalyaspor deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.Süper Lig'in 23. haftasında Btcturk Yeni Malatyaspor sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Yüksek tempoda geçen karşılaşmada konuk ekip Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Antalyaspor, karşılaşmanın 8. dakikasında Fredy’nin golüyle öne geçerken, Yeni Malatyaspor’un beraberlik sayısı 29. dakikada tecrübeli golcü Umut Bulut’tan geldi.Antalyaspor’da Sinan Gümüş, 31. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı ve Akdeniz ekibi yaklaşık 60 dakikasını eksik oynadığı karşılaşmadan 89. dakikada oyuna sonradan giren Podolski’nin attığı golle 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Antalyaspor, bu periyotta topladığı 11 puanla 25 puana yükselerek 10. sıraya çıktı. 7 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecekken, Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Denizlispor’a konuk olacak.

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