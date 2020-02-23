Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Antalyaspor deplasmanda galip

Antalyaspor deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

23 Şubat 2020 Pazar 15:33
Antalyaspor deplasmanda galip

Antalyaspor deplasmanda galip

   Antalyaspor deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.Süper Lig'in 23. haftasında Btcturk Yeni Malatyaspor sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Yüksek tempoda geçen karşılaşmada konuk ekip Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

   Antalyaspor, karşılaşmanın 8. dakikasında Fredy’nin golüyle öne geçerken, Yeni Malatyaspor’un beraberlik sayısı 29. dakikada tecrübeli golcü Umut Bulut’tan geldi.Antalyaspor’da Sinan Gümüş, 31. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı ve Akdeniz ekibi yaklaşık 60 dakikasını eksik oynadığı karşılaşmadan 89. dakikada oyuna sonradan giren Podolski’nin attığı golle 2-1 galip ayrıldı.

   Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Antalyaspor, bu periyotta topladığı 11 puanla 25 puana yükselerek 10. sıraya çıktı. 7 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecekken, Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Denizlispor’a konuk olacak.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporBtcTurk Yeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Assuva'dan rekortmen halterciye destek geldi
Assuva'dan rekortmen halterciye destek geldi
Beşiktaş 2 - Trabzonspor 2
Beşiktaş 2 - Trabzonspor 2
Kayserispor 2 -Konyaspor 2
Kayserispor 2 -Konyaspor 2
Deontay Wilder-Tyson Fury boks maçı DMAX’te
Deontay Wilder-Tyson Fury boks maçı DMAX’te
Darüşşafaka Fenerbahçe maçı için kural ihlali iddiası
Darüşşafaka Fenerbahçe maçı için kural ihlali iddiası
Galatasaray hedefe doğru
Galatasaray hedefe doğru
Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun
Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun
Trabzonsor 9 yıl aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu
Trabzonsor 9 yıl aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu
Fenerbahçe'ye şok yenilgi
Fenerbahçe'ye şok yenilgi
Türk furbolunun duayen ismi hayatını kaybetti
Türk furbolunun duayen ismi hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim