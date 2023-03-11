Antalyaspor farklı kazandı…Antalyaspor 4 - Kayserispor 0

Spor Toto Süper Lig 25.hafta maçında Antalyaspor evinde Kayserispor’u 4-0 yendi.Corendon Airlines Park’ta oynanan karşılaşmayı Volkan Bayasrlan, Mehmet Emin tuğra ve Erdem Bayık hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 16.dakikasında Kayserispor’da Ali Karimi oyundan çıktı.Yerine Ramazan Civelek oyuna girdi.33.dakikada Antalyaspor Haji Wright ile 1-0 öne geçti.41.dakikada Antalyaspor’da Fernando sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kayserispor’da Miguel Cardoso oyundan çıktı.Yerine Mario gavranovic oyuna girdi.52.dakikada Antalyaspor Fredy ile skoru 2-0 yaptı.65.dakikada Kayserispor’da Carlos Mane oyundan çıktı.yerine Emrah Başsan oyuna girdi.

68.dakikada Antalyaspor Haji Wright ile 3-0 öne geçti.71.dakikada Antalyaspor’da Haji Wright ve Alassane Ndao oyundan çıktı.Yerine Beruğ Özgür Yıldırım ve Houssam Ghacha oyuna girdi.

76.dakikada Kayserispor’da Olivier Kemen ve Gökhan Sazdağı oyundan çıktılar.Yerine Bernard Mensah ve Yaw Ackah oyuna girdiler.76.dakikada Antalyaspor’da Fredy oyundan çıktı.Yerine Erdal Rakip oyuna girdi.

88.dakikada Antalyaspor’da Güray Vural ve Fernando oyundan çıktılar.Yerine Cemali Sertel ve Shoya Nakajima oyuna girdiler.90+6.dakikada Antalyaspor, Bertuğ özgür Yıldırım ile skoru 4-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor evinde Kayserispor’u 4-0 yendi.Bu sonuçla Antalyaspor puanını 28 yaparken, Kayserispor 35 puanda kaldı.

Süper Lig 26. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF