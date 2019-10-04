Antalyaspor, Fenerbahçe'nin evinde yenilmezlik serisine son verdi, Fenerbahçe 0- Antalyaspor 1

Fenerbahçe 15 maçtır yenilmediği evinde Antalyaspor'a 1-0 yenilerek büyük yara aldı.Fenerbahçe, Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Konuk ekip Antalyaspor Ufuk'un 6. dakikada attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.Süper Lig 7. hafta açılış mücadelesinde Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Antalyaspor 6. dakikada Ufuk'un attığı gol ile 1-0 öne geçmeyi başardı.Maçın geri kalan kısmında karşılıklı ataklar olmasına rağmen gol olmayınca Antalyaspor sahadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu.

Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe 11 puanda kalırken, konuk ekip Antalyaspor puanını 11 yaptı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan Tufan,Emre, Tolga,Gustavo, Max Kruse, Muriqi

Yedekler: Harun, Serdar, Sadık, Rami, Tolgay, Ferdi, Zajc, Deniz, Alper, Mevlüt

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego Angelo, Nazım, Ufuk, Chico, Hakan, Dala, Aatif, Amilton

Yedekler: Ferhat, Eren, Tarık, Doğukan, Fredy, Yekta, Serdar, Harun,Halil İbrahim, Mukairu