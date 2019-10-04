Antalyaspor, Fenerbahçe'nin evinde yenilmezlik serisine son verdi, Fenerbahçe 0- Antalyaspor 1
Fenerbahçe 15 maçtır yenilmediği evinde Antalyaspor'a 1-0 yenilerek büyük yara aldı.Fenerbahçe, Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Konuk ekip Antalyaspor Ufuk'un 6. dakikada attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.Süper Lig 7. hafta açılış mücadelesinde Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Antalyaspor 6. dakikada Ufuk'un attığı gol ile 1-0 öne geçmeyi başardı.Maçın geri kalan kısmında karşılıklı ataklar olmasına rağmen gol olmayınca Antalyaspor sahadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu.
Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe 11 puanda kalırken, konuk ekip Antalyaspor puanını 11 yaptı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.
Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan Tufan,Emre, Tolga,Gustavo, Max Kruse, Muriqi
Yedekler: Harun, Serdar, Sadık, Rami, Tolgay, Ferdi, Zajc, Deniz, Alper, Mevlüt
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego Angelo, Nazım, Ufuk, Chico, Hakan, Dala, Aatif, Amilton
Yedekler: Ferhat, Eren, Tarık, Doğukan, Fredy, Yekta, Serdar, Harun,Halil İbrahim, Mukairu