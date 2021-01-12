Antalyaspor kupada çeyrek finalde
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Antalyaspor deplasamnda Bursaspor'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.Antalyaspor’a turu getiren golleri 6. dakikada Hakan Özmert penaltıdan, 33. dakikada Gökdeniz ve 36. dakikada Jahovic kaydetti.
İkinci yarıda takımlar oyuncu değişiklikleri yapsa da skor değişmedi ve Antalyaspor, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’u kupanın dışına iterek son 8 takım arasına kalmayı başardı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada çeyrek final maçları 9, 10 ve 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Yarı final maçları da 16-17 veya 18 Mart 2021’de oynanacak.
Teknik Direktör: Mustafa Er
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Imeri (Adem Metin Türk dk. 83), Naldo, Kudriashov (Ersan Gülüm dk. 46), Eren Albayrak, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Fredy dk. 46), Doğukan Sinik, Gökdeniz Bayrakdar (Nuri Şahin dk. 72), Sam (Serdar Poyraz dk. 83), Jahovic
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Hakan Özmert (dk. 6 pen.), Gökdeniz Bayraktar (dk. 33), Jahovic (dk. 36) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Ersan Gülüm (Antalyaspor), Ramazan Keskin (Bursaspor)