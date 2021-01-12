Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Antalyaspor kupada çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Antalyaspor deplasamnda Bursaspor'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

12 Ocak 2021 Salı 20:24
Antalyaspor kupada çeyrek finalde

Antalyaspor kupada çeyrek finalde

   Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Antalyaspor deplasamnda Bursaspor'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.Antalyaspor’a turu getiren golleri 6. dakikada Hakan Özmert penaltıdan, 33. dakikada Gökdeniz ve 36. dakikada Jahovic kaydetti.

  İkinci yarıda takımlar oyuncu değişiklikleri yapsa da skor değişmedi ve Antalyaspor, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’u kupanın dışına iterek son 8 takım arasına kalmayı başardı.

  Tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada çeyrek final maçları 9, 10 ve 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Yarı final maçları da 16-17 veya 18 Mart 2021’de oynanacak.

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Onur Atasayar, Furkan Emre Ünver (Ozan Koç dk. 46), Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Özer Hurmacı (Kerem Şen dk. 21) (Ramazan Keskin dk. 68), Batuhan Kör (İsmail Can Çavuşluk dk. 68), Ali Akman (Çağatay Yılmaz dk. 56)

Teknik Direktör: Mustafa Er

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Imeri (Adem Metin Türk dk. 83), Naldo, Kudriashov (Ersan Gülüm dk. 46), Eren Albayrak, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Fredy dk. 46), Doğukan Sinik, Gökdeniz Bayrakdar (Nuri Şahin dk. 72), Sam (Serdar Poyraz dk. 83), Jahovic

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Hakan Özmert (dk. 6 pen.), Gökdeniz Bayraktar (dk. 33), Jahovic (dk. 36) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Ersan Gülüm (Antalyaspor), Ramazan Keskin (Bursaspor)

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıAntalyasporBursaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PFDK ceza yağdırdı
PFDK ceza yağdırdı
A.Alanyaspor evinde yıkıldı
A.Alanyaspor evinde yıkıldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç | Yayıncı kuruluş olayın ciddiyetine varmalı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç | Yayıncı kuruluş olayın ciddiyetine varmalı
Fenerbahçe galibiyet serisine devam etti
Fenerbahçe galibiyet serisine devam etti
Beşiktaş'ın galibiyet serisi, Hatay'da son buldu
Beşiktaş'ın galibiyet serisi, Hatay'da son buldu
Ç.Rizespor uzatmada beraberliği kurtardı
Ç.Rizespor uzatmada beraberliği kurtardı
Gaziantep Sumudica ile yollarını ayırdı.
Gaziantep Sumudica ile yollarını ayırdı.
M.Başakşehir deplasmanda galip geldi
M.Başakşehir deplasmanda galip geldi
F.Karagümrük İH Konyaspor'u 2-1 yendi
F.Karagümrük İH Konyaspor'u 2-1 yendi
Galatasaray'dan gol yağmuru
Galatasaray'dan gol yağmuru

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim