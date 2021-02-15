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Antalyaspor'lu Orgill 2 gol attı I Maç 1-1 bitti.

 Süper Lig’in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor evinde Yeni Malatyaspor’la 1-1 berabere kaldı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 21:57
Antalyaspor'lu Orgill 2 gol attı I Maç 1-1 bitti.

Antalyaspor'lu Orgill 2 gol attı I Maç 1-1 bitti.

   Süper Lig’in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor evinde Yeni Malatyaspor’la 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor forveti Orgill attığı iki golle maça damga vurdu. Antalyaspor’un forvet oyuncusu Orgill, 5. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Takla atarak gol sevinci yaşayan Jamaikalı futbolcu, 12. dakikada bu kez kendi kalesine gol atarak maçın sonucunu belirledi.

   İki takımın da savunmayı geride kurduğu, temposuz pas yaptığı karşılaşma, izleyenleri ekran başında adeta uyuttu. Sadece 5’i isabetli toplam 14 şutun çekildiği karşılaşmada 7 dakika içinde Orgill’in her iki kaleye attığı gollerden başka pozisyon neredeyse yaşanmadı. Savunma güvenliğini elden bırakmayan Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor, birer puana razı oldu.

    Savunma performanslarının ön plana çıktığı maçta Antalyaspor duran toplardan etkili olurken, Yeni Malatyaspor’un ise hücum organizasyonu gerçekleştirmekte sıkıntı çektiği gözlendi. 90 dakikayı 3 şutla bitiren konuk ekip, bir puanı peş peşe yapılan hatalar sonrası rakibinin kendi kalesine attığı golle kazandı.Berabere biten maç sonrası Antalyaspor puanını 32, Yeni Malatyaspor ise 30 yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Fraport TAV AntalyasporYeni Malatyaspor
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