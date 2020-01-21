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Antalyaspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti  

Antalyaspor'un yeni transferi Sinan Gümüş, Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

21 Ocak 2020 Salı 07:59
Antalyaspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti  

Antalyaspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti  

    Antalyaspor'un yeni transferi Sinan Gümüş, Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.5 yıl boyunca Galatasaray'da Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon İtalya'nın Cenova takımına transfer olmuştu.
   Antalyaspor'un resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi'nde belirtilen kan tetkikleri yapılan Sinan Gümüş; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 26 kısmen futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik testlerierin incelenmesiyla tamamlandı.

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporSinan Gümüş
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