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Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş.....Antalyaspor 4 - F.Karagümrük 2

06 Kasım 2022 Pazar 19:10
Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş.....Antalyaspor 4 - F.Karagümrük 2

Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş.....Antalyaspor 4 - F.Karagümrük 2

     Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçında Antalyaspor evinde 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada  Fatih Karagümrük’ü 4-2 yendi.Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oyanan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.Karşılaşmanın 4. Dakikasında Fatih Karagümrük Ebrima Colley ile 1-0 öne geçti.19. dakikada Fatih Karagümrük Mbaye Diagne ile skoru 2-0 yaptı.26. dakikada Antalyaspor’da Christian Luyindama yerini Joussam Ghacha’ya bıraktı.30. dakikada Fatih Karagümrük’te Emiliano Viviano sarı kart gördü.35. dakikada Antalyaspor Haji Wright ile skoru 2-1 yaptı.41. dakikada Antalyaspor Güray Vural ile skoru 2-2 yaptı.45. dakikada Antalyaspor Veysel Sarı ile 3-2 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor’un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. Dakikada Fatih Karagümrük’te Otabek Shukurov sarı kart gördü.55. dakikada Fatih Karagümrük’te Magomed Ozdoev sarı kart gördü.68. dakikada Antalyaspor’da Sam Larsson, Fatih Karagümrük’te Magomed Ozdoec oyundan çıktılar.Yerine Antalyaspor’da Luiz Adriano, Fatih Karagümrük’te Kerim Frei oyuna girdiler.84. dakikada Antalyaspor Güray Vural ile skoru 4-2 yaptı.87. dakikada Antalyaspor’da Haji Wright, Fernando ve Shoya Nakajima oyundan çıktılar.yerine Gökdeniz bayraktar, soner Aydoğdu ve Admir Mehmedi oyuna girdiler.89. dakikada Fatih Karagümrük’te jean Kouassi ve Davide Biraschi oyundan çıktılar.Yerine levent Mercan ve Salih Dursun oyuna girdiler.90. dakikada Antalyaspor’da Soner Aydoğdu sarı kart gördü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor evinde Fatih Karagümrük’ü 4-2 yendi.Bu sonuçla Antalyaspor puanını 16 yaparken, Fatih karagümrük 12 puanda kaldı.

Antalyaspor:Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Fedor Kudryashov, Christian Luyindama, Veysel Sarı, Fernando, Ufuk Akyol, Shoya Nakajima, Haji Wright, Sam Larsson   

Teknik Direktör:Nuri Şahin

Fatih Karagümrük:Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Ibrahim Dresevic, Caner Erkin, Rayyan Baniya, Ebrima Colley, Jimmy Durmaz, Magomed Ozdoev, Mbaye Diagne, Otabek Shukurov, Jean Kouassi 

Teknik Direktör:Andrea Pirio

Süper Lig 14. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 06.11.2022 20:11
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