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Arabın Süper Kupa oyunu | Atatürk'e Yasak Koydular

Türk futbolu, 100 yıldır böyle rezalet görmeti. Arap sevicisi TFF yönetiminin ısrarıyla iki Türk takımı, Arabistan'da oynanacak Süper Kupa karşılaşması öncesi Atatürk ve İstiklal Marşı düşmanlığıyla karşılaştı

29 Aralık 2023 Cuma 14:35
Arabın Süper Kupa oyunu | Atatürk'e Yasak Koydular






Arabın Süper Kupa oyunu | Atatürk'e Yasak Koydular


Fenerbahçe ve Galatasaray'ı, Arabın ayağına kadar götüren Türkiye Futbol Federasyonu, Riyad'ta oynanacak maç öncesi stadyuma Atatürk Pankartı sokulmasına ve içeride İstiklal Marşı okunmasının yasaklanmasına sessiz kaldı. Takımlar sahaya çıkmama kararı aldı. Her iki takımın oyuncuları karşılaşmaya çıkmama kararı aldı. Skandal karşısında suskunluğa bürünen TFF yetkilileri kamuoyuna henüz bir açıklama yapmadı. Riyad'ta son dakika yaşananlar.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi "İstiklal Marşı" ve "Atatürk pankartı" krizi yaşandı.

Süper Kupa öncesinde Arap yetkililer Riyad’da dört şeye izin vermedi.

• Atatürk posteri
• Yurtta Sulh, Cihanda Sulh pankartı
• Atatürk tişörtü
• İstiklal Marşı

Araplar kararından geri dönmezse iki takım da maça çıkmayacak. (Yağız Sabuncuoğlu) 
 

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.

Suudi yetkililer, iki takımın Cumhuriyetimizin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk pankartları ve maç önünde tişörtleriyle sahaya çıkmasına izin vermedi. Bunun üzerine iki kulüp yöneticileri hassasiyet gösterdi ve maça böyle çıkılacağı yönünde ısrar etti.

Fenerbahçe ve Galatasaray, İstiklal Marşımız ve Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını TFF'ye iletti.
 

Son Güncelleme: 29.12.2023 15:42
Anahtar Kelimeler:
Süper KupaArabistanFenerbahçeRiyadGalatasaray
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