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Arjantin finalde…Arjantin 3 - Hırvatistan 0

2022 Dünya Kupası yarı final maçında  Arjantin, Hırvatistan’ı 3-0 yenerek finale adını yazdırdı.

13 Aralık 2022 Salı 23:55
Arjantin finalde…Arjantin 3 - Hırvatistan 0

Arjantin finalde…Arjantin 3 - Hırvatistan 0

   2022 Dünya Kupası yarı final maçında  Arjantin, Hırvatistan’ı 3-0 yenerek finale adını yazdırdı.Karşılaşmanın 32. Dakikasında Hırvatistan’da Dominik Livakovic ve Mateo Kovacic sarı kart gördü.34. dakikada Arjantin, Lionel Messi’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti,.39. dakikada Arjantin, Julian Alvarez ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Arjantin’in 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Hırvatistan, Borna Sosa ve Mario Pasalic yerine Meslav Orsic ve Nikola Viasic değişikliği ile başladı.50. dakikada Hırvatistan’da Marcelo Brozovic yerini Bruno Petkovic’e bıraktı.62. dakikada Arjantin’de Leandro Paredes yerini Lisandro Martinez’e bıraktı.68. dakikada Arjantin’de Cristian Romero sarı kart gördü.69. dakikada Arjantin, Julian Alverez ile 3-0 öne geçti.

   71. Dakikada Arjantin’de Nicolas Otamendi sarı kart gördü.72. dakikada Hırvatistan’da Andrej Kramaric yerini Marko Livaja’ya bıraktı.74. dakikada Arjantin’de Rodrigo de Paul ve Jullian Alvarez oyundan çıktılar.Yerine Exeguiel ve Paulo Dybala oyuna girdiler.81. dakikada Hırvatistan’da Luka Modric yerini Lovro Majer’e bıraktı.85. dakikada Arjantin’de Alexis Mac Allister ve Nahuel Molina oyundan çıktılar.Yerine Angela Correa ve Juan Foyh oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Arjantin yarı final maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenerek 2022 Dünya kupası ilk finalisti oldu.Arjantin finalde, yarın oyananacak olan Fransa-Fas maçının galibi ile karşılaşcak.

Arjantin:Emiliano Martinez, Nicolas Tagliafico, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Lionel Messi    

Hırvatistan:Dominik Livakovic, Dejan Lovren, Borna Sosa, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Josip Juranovic, Ivan Perisic,Andrej Kramaric    

Son Güncelleme: 14.12.2022 00:03
Anahtar Kelimeler:
ArjantinHırvatistan
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