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Arjantin penatlı atışları sonrası yarı finalde….Hollanda 5 - Arjantin 6

 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında normal süresi 2-2 birwn karşılaşmaşda Arjantin, Hollanda’yı penaltı atışları sonunda 6-5 yenerek yarı finale kaldı.

10 Aralık 2022 Cumartesi 01:04
Arjantin penatlı atışları sonrası yarı finalde….Hollanda 5 - Arjantin 6

Arjantin penatlı atışları sonrası yarı finalde….Hollanda 5 - Arjantin 6

   2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Arjantin, Hollanda’yı penaltı atışları sonunda 6-5 yenerek yarı finale kaldı.Karşılaşmanın 35. Dakikasında Arjantin, Nahuel Molina ile 1-0 öne geçti.43. dakikada Hollanda’da Jurrien Timber sarı kart gördü.44. dakikada Arjantin’de Marcos Acuna sarı kart gördü.45. dakikada Arjantin’de Cristian Romero, sarı kart gördü.Hollanda’da ise Wout Weghorst sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Arjantin’in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Hollanda’da Steven Bergwijn ve Marten de Roon oyundan çıktılar.Yerine Steven Berghuis ve Ten Koopmeiners oyuna girdiler.64. dakikada Hollanda’da Daley Blind yerini Luuk de Jong’a bıraktı.66. dakikada Arjantin’de Rodrigo de Paul yerini Leandro Paredes’e bıraktı.

   73. Dakikada Arjantin, Lionel Messi’nin penaltı golüle 2-0 öne geçti.76. dakika Hollanda ‘da Memphis Depay sarı kart gördü.Arjantinde’de ise Lisandro Martinez sarı kart gördü.78. dakikada Hollanda’da Memphis Depay yerini Wout Weghorst’a bırakırken,Arjantin’de Cristian Romero yerini German Pezzella’ya bıraktı.

   82. Dakikada Arjantin’de Julian Alvarez yerini Lautaro Martinez’e bıraktı. 83. Dakikada Hollanda, Wout Weghorst ile skoru 2-1 yaptı.88. dakikada Hollanda'da Steven Berghuis sarı kart gördü.90. dakikada Arjantin'de Leandro Paredes sarı kart gördü.90+4. dakikada Hollanda'da Virgil van Dijk sarı kart gördü.90+9. dakikada Arjantin'de Lionel Messi sarı kart gördü.90+10. dakikada Hollanda Wout Weghorst ile skoru 2-2 yaptı.Karşılaşmanın 90 dakikasında eşitlik bozulmadı ve uzatma dakikalarına geçildi.Uzatma dakikalarında gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.Penaltı atışları sonunda Arjantin, Hollanda'yı 4-3 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.
 

Hollanda:Andries Noppert, Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Daley Blind, Denzel Dumfries, Marten de Roon, Frenkie de Jong, Steven Bergwijn, Mathes Gakpo, Memphis Depay    

Arjantin:Emiliano Martinez, Marcos Acuna, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Nahuel Molina, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Jeremias Fernandez, Julian Alvarez, Lionel Messi   

Anahtar Kelimeler:
HollandaArjantin
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