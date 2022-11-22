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Arjantin şokta....Arjantin 1- Suudi Arabistan 2

2022 Dünya Kupası C Grup maçında favori gösterilen Arjantin, Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi.

22 Kasım 2022 Salı 14:51
Arjantin şokta....Arjantin 1- Suudi Arabistan 2

Arjantin şokta....Arjantin 1- Suudi Arabistan 2

   2022 Dünya Kupası C Grup maçında favori gösterilen Arjantin, Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi.Karşılaşmanın 10. Dakikasında Arjantin, Lionel Messi’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Arjantin’in üstünlüğü ile tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Suudi Arabistan Salman Al Faraj yerine Nawaf Al Abid’i oyuna alarak başladı.48.dakikada Suudi Arabistan Salah Al Shehri ile skoru 1-1 yaptı.53. dakikada Suudi Arabistan, Salem Al Dawsari ile 2-1 öne geçti.

   Karşılaşmanın 59. Dakikasında Arjantin’de Cristian Romero, Papa Gomez ve Leandro Paredes oyundan çıktılar.Yerine Lisandro Martinez, Jullian Alvarez ve Enzo Jeremias Fernandes oyuna girdiler. 67. Dakikada Suudi Arabistan’da Abdullelah Al Maiki sarı kart gördü.71. dakikada Arjantin’de Nicolas Tagliafico oyundan çıktı.Yerine Marcos Acuna oyuna girdi.75. dakikada Suudi Arabistan’da Ali Albulayhi sarı kart gördü.

    Karşılaşmanın 78. Dakikasında Suudi Arabistan’da Saleh Al Shehri oyundan çıktı.Yerine Sultan Al-Ghanam oyuna girdi.79. dakikada Suudi Arabistan'da Salem Al Dawsari sarı kart gördü.82. dakikada Suudi Arabistan'da Saud Abdul Hamid sarı kart gördü.88. dakikada Suudi Arabistan'da Nawaf Al Abid sarı kart görerek ve Firas Albirakan oyundan çıktılar.Yerine Asiri Haitham ve Abdullah Al Amri oyuna girdi.90+1. dakikada Suudi Arabistan'da Mohammed Al Owais sarı kart gördü.90+7. dakikada Suudi Arabistan'da sakatlanan Yasir Al Shahrani yerine Mohammed Al Burayk oyuna girdi.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Suudi Arabistan, turnuvanın favori takımı Arjantin'i 2-1 yendi.Bu sonuçla Arjantin'in 36 maçtır süren yenilmezlik serisi Suudi Arabistan karşısında sona erdi.Milli Takımlar arasında en yüksek ikinci seriyi yakalayan Arjantin, bu yenilgiyle birlikte İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik serisini yakalama şansını yitirdi. 

Arjantin:Emiliano Martinez, Nicolas Tagliafico, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Angel Di Maria,  Papu Gomez, Lionel Messi, Lautaro Martinez    

Suudi Arabistan:Mohammed Al Owais, Ali Albulayhi, Saud Abdul Hamid, Yasir Al Shahrani, Hassan Al Tambakti, Salman Al Faraj, Abdulelah Al Malki, Salem Al Dawsari, Mohammed Kanoo, Firas Albirakan, Saleh Al Shehri 

Son Güncelleme: 22.11.2022 15:19
Anahtar Kelimeler:
ArjantinSuudi Arabistan
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