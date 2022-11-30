Arjantin ve Polonya son 16’da….Polonya 0 - Arjantin 2

2022 Dünya Kupası C Grup maçında Arjantin, Polonya’yı 2-0 yenerek grubunda 6 puanla lider olarak, son 16’a kaldı ve Avustralya ile eşleşti.Polonya, Arjantin'e yenilmesi rağmen 4 puan ve averajla 2. olarak son 16'da Fransa ile eşleşti.Karşılaşmanın 39. Dakikasında Arjantin penaltı kazandı.Lionel Messi penaltı atışından yararlanamadı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Polonya, Karol Swiderski ve Przemyslaw Frankowski yerine Michel Skoras ve Jakub Kaminski ile oyuna başladı.47. dakikada Arjantin Alexis Mac Allister ile 1-0 öne geçti.49. dakikada Arjantin’de Marcos Acuna sarı kart gördü.

59. Dakikada Arjantin’de Angel Di Maria ve Marcos Acuna oyundan çıktı.Yerine Leandro Paredes ve Nicolas Tagliafico oyuna girdi.62. dakikada Polonya’da Krystian Bielik yerini Damian Szymanski’ye bıraktı.67. dakikada Arjantin Jullian Alvarez iile skoru 2-0 yaptı.72. dakikada Polonya’da Bartosz Bereszynski yerini Artur Jedrejcyk’e bıraktı.78. dakikada Polonya’da Grzegorz Krychowiak sarı kart gördü.79. dakikada Arjantin’de Jullian Alvarez ve Enzo Jeremias Fernandez oyundan çıktılar.Yerine Lautaro Martinez ve German Pezzeilla oyuna girdiler.83. dakikada Polonya'da Grzegorz Krychowiak yerini Krzysztof Piatek'e bıraktı.84. dakikada Arjantin'de Alexis Mac Allister yerini Thiago Almada'ya bıraktı.Karşılaşmadan Arjantin 2-0 galip ayrıldı ve son 16'a kaldı.

Polonya:Wojciech Szczesny, Matty Cash, Jakub Kiwior, Kamil Glik, Bartosz Bereszynski, Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski, Przemyslaw Frankowski, Robert Lewandowski, Karol Swiderski

Arjantin:Emiliano Martinez, Marcos Acuna, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nahuel Molina, Rodrigo de Paul, Angel Di Maria, Alexis Mac Allister, Enzo Jeremias Fernandez, Julian Alvarez, Lionel Messi

C Grup Puan Durumu;

0 G B M P

Arjantin 3 2 0 1 6

Polonya 3 1 1 1 4

Meksika 3 1 1 1 4

Suudi Arabistan 3 1 0 2 3