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Arsenal beraberliği son anda kurtardı

 Arsenal evinde oynadığı karşılaşmada beraberliği son dakikada kurtardı.

Arsenal beraberliği son anda kurtardı

 Arsenal evinde oynadığı karşılaşmada beraberliği son dakikada kurtardı.

23 Kasım 2019 Cumartesi 22:31
Arsenal beraberliği son anda kurtardı

Arsenal beraberliği son anda kurtardı

   Arsenal evinde oynadığı karşılaşmada beraberliği son dakikada kurtardı.İngiltere Premier Lig'i 13. haftasında son sıralarda yer alan Southampton'ı ağırlayan Arsenal, 90+6'da Alexandre Lacazette ile bulduğu golle 1 puanı kurtarabildi.

İngiltere Premier Lig’de 13. hafta maçında Arsenal ile Southampton karşı karşıya geldi. Emirates’te oynanan maçta Southampton galibiyeti kaçırdı ve Arsenal’in 90+6’da gelen golüyle mücadele 2-2 berabere bitti.

Southampton 8. dakikada Danny Ings’in golüyle 1-0 öne geçti. Arsenal ise 18’de skoru 1-1 yaptı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Southampton adına penaltı kullanan James Ward-Prowse, kaleci Bernd Leno’ya takıldı. Ancak Leno’dan seken topa koşan James Ward-Prowse golünü atarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Southampton ligde 7 hafta sonra galibiyet almaya hazırlanırken, Alexandre Lacazette 90+6. dakikada yeniden sahneye çıktı ve attığı golle maçın 2-2 bitmesini sağladı.

Bu beraberliğin ardından 5 haftadır kazanamayan Arsenal, 18 puana ulaştı. Southampton da puanını 9’a yükseltti.

İngiltere Premier Lig’de gelecek hafta Arsenal, Norwich City’ye konuk olacak. Southampton, Watford’u ağırlayacak.

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