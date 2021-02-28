28 Şubat 2021 Pazar 21:17
Arsenal deplasmanda galip geldi
Premier Lig'in 26. haftasında Leicester City, evinde Arsenal'e 3-1 yenildi.Karşılaşmada 7. dakikada Youri Tielemans Leicester'i 1-0 öne geçirdi.39. dakikada David Luiz karşılaşmada durumu 1-1 yaptı.İlk yarının uzatma dakikalarında Alexandre Lacazette'nin penaltıdan attığı golle Arsenal, ilk yarıyı 2-1galip tamamladı.
Karşılaşmanın kinci yarısında Arsenal, Nicolas Pepe'nin 52. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi.Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder forma şansı buldular.
Leicester City 49 puanla haftayı üçüncü sırada tamamlarken, Arsenal 37 puana ulaştı.
Son Güncelleme: 28.02.2021 22:00