Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Arsenal deplasmanda galip geldi

Premier Lig'in 26. haftasında Leicester City, evinde Arsenal'e 3-1 yenildi.

28 Şubat 2021 Pazar 21:17
Arsenal deplasmanda galip geldi

Arsenal deplasmanda galip geldi

   Premier Lig'in 26. haftasında Leicester City, evinde Arsenal'e 3-1 yenildi.Karşılaşmada 7. dakikada Youri Tielemans Leicester'i 1-0 öne geçirdi.39. dakikada David Luiz  karşılaşmada durumu 1-1 yaptı.İlk yarının uzatma dakikalarında Alexandre Lacazette'nin penaltıdan attığı golle Arsenal, ilk yarıyı 2-1galip tamamladı.

    Karşılaşmanın kinci yarısında Arsenal, Nicolas Pepe'nin 52. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi.Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder forma şansı buldular.

    Leicester City 49 puanla haftayı üçüncü sırada tamamlarken, Arsenal 37 puana ulaştı.

Son Güncelleme: 28.02.2021 22:00
Anahtar Kelimeler:
Leicester CityArsenal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lider Giresunspor evinde ağır yara aldı
Lider Giresunspor evinde ağır yara aldı
İtalya Seria A'da Lider İnter rahat kazandı
İtalya Seria A'da Lider İnter rahat kazandı
Kritik maçın galibi Fenerbahçe
Kritik maçın galibi Fenerbahçe
Göztepe 62 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi
Göztepe 62 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi
Galatasaray 2 - BB Erzurumspor 0
Galatasaray 2 - BB Erzurumspor 0
Fransa ligue 1'de PSG deplasmanda farklı kazandı
Fransa ligue 1'de PSG deplasmanda farklı kazandı
Bayern Munih farklı kazandı
Bayern Munih farklı kazandı
Barcelona'da Messi şov
Barcelona'da Messi şov
Antalyaspor 0 Başakşehir 0
Antalyaspor 0 Başakşehir 0
Ç.Rizespor 0 DG Sivasspor 0
Ç.Rizespor 0 DG Sivasspor 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim