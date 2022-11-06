Arsenal deplasmanda kazanarak liderliğini sürdürdü...
İngiltere premier Ligi 13. Hafta maçında lider Arsenal deplasmanda Chelsea’yı 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.Karşılaşmanın 27. Dakikasında Chelsea’da Pierre Aubameyang sarı kart gördü.42. dakikada Arsenal’de Bukayo Saka sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci Yarı;
Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. Dakikada Chelsea’da Cesar Azpilicueta sor kart gördü.60. dakikada Chelsea’da Trevoh Chalobah sarı kart gördü.63. dakikada Arsenal Gabriel ile 1-0 öne geçti.64. dakikada Chelsea’da Pierre Aubameyang ve Kai Havertz oyundan çıktılar.yerine Armando Broja ve Conor Gallagher oyuna girdiler.78. dakikada Chelsea’da Mason Mount yerini Christian Pulisic’e bıraktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Arsenal deplasmanda Chelsea’yi 1-0 yenerek liderliği sürdürdü.Bu sonuçla Arsenal puanını 34 yaparken, Chelsea 21 puanda kaldı.
Chelsea:Edouard Mendy, Thiago Silva, Trevoh Chalobah, Cesar Azpilicueta, Jorginho, Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount, Kai Havertz, Marc Cucurella, Pierre Aubameyang, Raheem Sterling
Teknik Direktör:Graham Potter
Arsenal:Aaron Ramsdale, Ben White, Gabriel, William Saliba, Oleksandr Zinchenko, Thomas, Martin Ödegaard,n Gabriel Martinelli, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Gabriel Jesus
Teknik Direktör:Mikel Arteta