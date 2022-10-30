Arsenal farklı kazanarak, liderliği geri aldı
İngiltere Premier Ligi 13. hafta maçında Arsenal evinde Nottingham Forest'i 5-0 yenerek liderlik koltuğunu Manchester City'den geri aldı.Karşılaşmanın 5. Dakikasında Arsenal, Gabriel Martinelli ile 1-0 öne geçti.27. dakikada Arsenal’de Bukayo Saka oyundan çıktı.Yerine Reiss Nelson oyuna girdi.44. dakikada Nottingham Forest’te Morgan Gibbs-White sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Arsenal’in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. Dakikada Arsenal Reiss Nelson ile skoru 2-0 yaptı.52. dakikada Arsenal Reiss Nelson ile skoru 3-0 yaptı.56. dakikada Nottingham Forest’te Morgan Gibbs-White ve Jesse Lingard oyundan çıktılar.Yerine Brennan Johnson ve Emmanuel Dennis oyuna girdiler.57. dakikada Arsenal Thomas ile skoru 4-0 yaptı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Arsenal evinde Nottingham Forest'i 5-0 yendi.Bu sonuçla Arsenal puanını 31 yaparak liderliğini sürdürürken, Nottingham Forest 9 puanda kaldı.
Arsenal:Aaron Ramsdale, Ben White, Gabriel, William Saliba, Takehiro Tomiyasu, Thomas, Martin Ödegaard, Gabriel Martinelli, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Gabriel Jesus
Teknik Direktör:Mikel Arteta
Nottingham Forest:Dean Henderson, Steve Cook, Serge Aurier, Scott McKenna, Renan Lodi, Morgan Gibbs-White, Jesse Lingard, Cheikhou Kouyate, Ryan Yates, Remo Freuler, Taiwo Awoniyi
Teknik Direktör:Steve Cooper