Arsenal farklı kazanarak, liderliği geri aldı

İngiltere Premier Ligi 13. hafta maçında Arsenal evinde Nottingham Forest'i 5-0 yenerek liderlik koltuğunu Manchester City'den geri aldı.Karşılaşmanın 5. Dakikasında Arsenal, Gabriel Martinelli ile 1-0 öne geçti.27. dakikada Arsenal’de Bukayo Saka oyundan çıktı.Yerine Reiss Nelson oyuna girdi.44. dakikada Nottingham Forest’te Morgan Gibbs-White sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Arsenal’in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. Dakikada Arsenal Reiss Nelson ile skoru 2-0 yaptı.52. dakikada Arsenal Reiss Nelson ile skoru 3-0 yaptı.56. dakikada Nottingham Forest’te Morgan Gibbs-White ve Jesse Lingard oyundan çıktılar.Yerine Brennan Johnson ve Emmanuel Dennis oyuna girdiler.57. dakikada Arsenal Thomas ile skoru 4-0 yaptı.

63. Dakikada Arsenal’de Gabriel Martinelli ve TTakehiro Tomiyasu oyundan çıktılar.Yerine Cedric Soares ve Fabio Vieria oyuna girdi.54. dakikada Nottingham Forest’te Taiwo Awoniyi ve Renan Lodi oyundan çıktılar.Yerine Joe Worrall ve Neco Williams oyuna girdiler.75. dakikada Arsenal’de Granit Xhaka ve William Saliha oyundan çıktılar.Eddie Nketiah ve Kieran Tierney oyuna girdiler.78. dakikada Arsenal’da Martin Ödegaard skoru 5-0 yaptı.81. dakikada Nottingham Forest’te Cheikhou Kouyate yerini Lewis O’Brien’e bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Arsenal evinde Nottingham Forest'i 5-0 yendi.Bu sonuçla Arsenal puanını 31 yaparak liderliğini sürdürürken, Nottingham Forest 9 puanda kaldı.

Arsenal:Aaron Ramsdale, Ben White, Gabriel, William Saliba, Takehiro Tomiyasu, Thomas, Martin Ödegaard, Gabriel Martinelli, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Gabriel Jesus

Teknik Direktör:Mikel Arteta

Nottingham Forest:Dean Henderson, Steve Cook, Serge Aurier, Scott McKenna, Renan Lodi, Morgan Gibbs-White, Jesse Lingard, Cheikhou Kouyate, Ryan Yates, Remo Freuler, Taiwo Awoniyi

Teknik Direktör:Steve Cooper