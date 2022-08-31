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Arsenal liderliği sürdürdü

 İngiltere Premier 5. Hafta maçında Arsenal evinde Aston Villa'yı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 22:57
Arsenal liderliği sürdürdü

Arsenal liderliği sürdürdü

   İngiltere Premier 5. Hafta maçında Arsenal evinde Aston Villa'yı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.Karşılaşmanın 13. dakikasında Aston Villa, Jacob Ramsey sarı kart gördü.30. dakikada Arsenal, Gabriel Jesus ile skoru 1-0 yaptı38. dakikada Arsenal'de Gabriel Jesus sarı kart gördü.karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Arsenal'in üstünlüğü ile tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Arsenal'de William Saliba sarı kart gördü.54. dakikada Aston Villa'da Ezri Konsa sarı kart gördü.64. dakikada Arsenal'de Ben White oyundan çıkarken, yerine Takehiro Tomiyasu oyuna girdi.68.dakikada Aston Villa'da John McGinn sarı kart gördü.73. dakikada Aston Villa'da Emi Buendia ve John McGinn oyundan çıktı.Yerine Philippe Coutinho ve  Douglas Luiz oyuna girdi.74. dakikada Aston Villa, Douglas Luiz iile skoru 1-1 yaptı.77. dakikada Arsenal, Gabriel Martinelli ile 2-1 üstünlüğü yakaladı.81. dakikada Arsenal'de Martin Ödegaard yerini Emile Smith Rowe'ne bıraktı.

   83. dakikada Aston Villa'da Boubacar Kamara yerini  Danny Ings'e bıraktı.88. dakikada Arsenal'de Bukayo Saka ve Gabriel Jesus  oyundan çıktılar.Yerine

Rob Holding ve Eddie Nketiah oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Arsenal evinde Aston Villa'yı 2-1 yenerek 15 puanla liderliğini sürdürü.

Arsenal:Aaron Ramsdale, Kieran Tierney, Ben White, Gabriel, William Saliba, Martin Ödegaard, Gabriel Martinelli, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Albert Sambi Lokonga    

Aston Villa:Damian Martinez, Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Lucas Digne, John McGinn, Jacob Ramsey, Boubacar Kamara, Emi Buendia, Ollie Watkins,Leon Bailey  

 

Anahtar Kelimeler:
ArsenalAston Villa
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