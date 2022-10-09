Arsenal liderliğini sürdürdü
Lider Arsenal Premier Lig 9. hafta maçında evinde Liverpool’u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.Karşılaşmanın 1. Dakikasında Arsenal Gabriel Martinelli ile 1-0 öne geçti.6. dakikada Liverpool’da Luis Diaz sarı kart gördü.34. dakikada Liverpool Darwin Numez ile skoru 1-1 yaptı.42. dakikada Liverpool’da Luis Diaz yerini Roberto Firmino’ya bıraktı.45. dakikada Arsenal’de Martin Ödegaard sarı kart gördü.45+4. Dakikada Arsenal Bukayo Saka ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısını Arsenal 2-1 önde tamamladı.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında Liverpool’da Trent Alexander-Arnold yerini Joe Gomez’e bıraktı.53. dakikada Liverpool, Roberto Firmino ile skoru 2-2 yaptı. 69. Dakikada Liverpool’da Joel Hatip ve Mohamed Salah oyundan çıktı.Yerine Ibrahima Konate ve Fabinho oyuna girdi.71. dakikada Liverpool’da Joe Gomez sarı kart gördü.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Lider Arsenal evinde Liverpool’u 3-2 yendi.Bu sonuçla Arsenal 24 puanla liderliğini sürdürürken, Liverpool 10 puanda kaldı.
Arsenal:Aaron Ramsdale, Ben White, Gabriel, William Saliba, Takehiro Tomiyasu, Thomas, Martin Ödegaard, Gabriel Martinelli, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Gabriel Jesus
Teknik Direktör:Mikel Arteta
Liverpool:Alisson, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, Jordan Henderson, Diogo Jota, Luis Diaz, Mohamed Salah, Darwin Nunez
Teknik Direktör:Jürgen Klopp