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Arsenal liderliğini sürdürdü

Lider Arsenal Premier Lig 9. hafta maçında evinde Liverpool’u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

09 Ekim 2022 Pazar 20:28
Arsenal liderliğini sürdürdü

Arsenal liderliğini sürdürdü

    Lider Arsenal Premier Lig 9. hafta maçında evinde Liverpool’u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.Karşılaşmanın 1. Dakikasında Arsenal Gabriel Martinelli ile 1-0 öne geçti.6. dakikada Liverpool’da Luis Diaz sarı kart gördü.34. dakikada Liverpool Darwin Numez ile skoru 1-1 yaptı.42. dakikada Liverpool’da Luis Diaz yerini Roberto Firmino’ya bıraktı.45. dakikada Arsenal’de Martin Ödegaard sarı kart gördü.45+4. Dakikada Arsenal Bukayo Saka ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısını Arsenal 2-1 önde tamamladı.  

İkinci Yarı

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Liverpool’da Trent Alexander-Arnold yerini Joe Gomez’e bıraktı.53. dakikada Liverpool, Roberto Firmino ile skoru 2-2 yaptı. 69. Dakikada Liverpool’da Joel Hatip ve Mohamed Salah oyundan çıktı.Yerine Ibrahima Konate ve Fabinho oyuna girdi.71. dakikada Liverpool’da Joe Gomez sarı kart gördü.

   Karşılaşmanın 76. Dakikasında Arsenal Bukayo Saka’nın penaltı golüyle skoru 3-2 yaptı.81. dakikada Liverpool'da Diogo Jota yerini Harvey Elliott'a bıraktı.82. dakikada Arsenal'de Martin Ödegaard yerini  Kieran Tierney'e bıraktı.90. dakikada Arsenal'de Gabriel Jesus yerini Eddie Nketiah'a bıraktı.90+4. dakikada Arsenal'de Bukayo Saka yerini Fabio Vieira'ya bıraktı.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Lider Arsenal evinde Liverpool’u 3-2 yendi.Bu sonuçla Arsenal 24 puanla liderliğini sürdürürken, Liverpool 10 puanda kaldı.

Arsenal:Aaron Ramsdale, Ben White, Gabriel, William Saliba, Takehiro Tomiyasu, Thomas, Martin Ödegaard, Gabriel Martinelli, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Gabriel Jesus  

Teknik Direktör:Mikel Arteta

Liverpool:Alisson, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, Jordan Henderson, Diogo Jota, Luis Diaz, Mohamed Salah, Darwin Nunez    

Teknik Direktör:Jürgen Klopp

Anahtar Kelimeler:
ArsenaLiverpool
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