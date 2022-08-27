Arsenal liderliğini sürdürdü
İngiltere Premier Lİg'de Arsenal evinde Fulham'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.Karşılaşmanın 36. dakikasında Arsenal'de Ben White sarı kart gördü.44. dakikada Arsenal'de Gabriel Jesus sarı kart gördü.44. dakikada Fulham'da Joao Palhinha sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikasında Fulham'da Antonee Robinson sarı kart gördü.56. dakikada Fulham, Aleksandar Mitrovic ile 1-0 öne geçti.61. dakikada Arsenal'de Kieran Tierney oyundan çıkarken yerine Eddie Nketiah oyuna girdi.64. dakikada Arsenal, Martin Ödegaard ile skoru 1-1 yaptı.69. dakikada Fulham'da Tom Cairney oyuna girerken Neeskens Kebano oyundan çıktı.
Arsenal:Aaron Ramsdale, Kieran Tierney, Ben White, Gabriel, William Saliba, Martin Ödegaard, Gabriel Martinelli, Mohamed Elneny, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Gabriel Jesus
Fulham:Bernd Leno, Kenny Tete, Tosin Adarabioyo, Tim Ream, Antonee Robinson, Harrison Reed, Andreas Pereira, Joao Palhinha, Neeskens Kebano, Aleksandar Mitrovic, Bobby Reid