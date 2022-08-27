Arsenal liderliğini sürdürdü

İngiltere Premier Lİg'de Arsenal evinde Fulham'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.Karşılaşmanın 36. dakikasında Arsenal'de Ben White sarı kart gördü.44. dakikada Arsenal'de Gabriel Jesus sarı kart gördü.44. dakikada Fulham'da Joao Palhinha sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikasında Fulham'da Antonee Robinson sarı kart gördü.56. dakikada Fulham, Aleksandar Mitrovic ile 1-0 öne geçti.61. dakikada Arsenal'de Kieran Tierney oyundan çıkarken yerine Eddie Nketiah oyuna girdi.64. dakikada Arsenal, Martin Ödegaard ile skoru 1-1 yaptı.69. dakikada Fulham'da Tom Cairney oyuna girerken Neeskens Kebano oyundan çıktı.

79. dakikada Fulham'da Bobby Reid sarı kart gördü.79. dakikada Fulham'da Kenny Tete ve Andreas Pereira oyundan çıktılar.Yerine Kevin Mbabu ve Issa Diop oyuna girdiler.85. dakikada Arsenal, Gabrie'le ile 2-1 öne geçti.88. dakikada Fulham'da Joao Palhinha ve Tim Ream oyundan çıktılar.Yerine Nathaniel Chalobah ve Jay Stansfield oyuna girdiler.89. dakikada Arsenal'de Gabriel Jesus yerine Takehiro Tomiyasu oyuna girdi.90. dakikada Arsenal'de Martin Ödegaard oyundan çıkarken, yerine Rob Holding oyuna girdi.Karşılaşmadan Arsenal 2-1 galip ayrılarak puanını 12 yaparak liderliğini sürdürdü.

Arsenal:Aaron Ramsdale, Kieran Tierney, Ben White, Gabriel, William Saliba, Martin Ödegaard, Gabriel Martinelli, Mohamed Elneny, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Gabriel Jesus

Fulham:Bernd Leno, Kenny Tete, Tosin Adarabioyo, Tim Ream, Antonee Robinson, Harrison Reed, Andreas Pereira, Joao Palhinha, Neeskens Kebano, Aleksandar Mitrovic, Bobby Reid