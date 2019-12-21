Aslan ağır yara aldı

Galatasaray deplasmanda Göztepe'ye yenilerek ağır yara aldı.Süper Lig'de 16. haftanın kritik karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu ve lig yarışında ağır bir yara daha aldı. Geçen hafta ezeli rakiplerinin yenildiği haftada bir puan alarak haftayı nispeten karlı geçen Aslan, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi öncesi avantaj elde etme şansını da yitirdi. Terim'in öğrencileri 24 puanda kaldı.

4 Büyükler'in deplasman sıkıntısından yararlanan kulüpler arasında yer almak isteyen ve coşkulu seyircisine üç puan hediye etmeyi planlayan Göztepe ise kritik bir üç puan kazanarak 23 puana yükseldi ve tehlike bölgesinden uzaklaştığı gibi üst bölgeyi de yakalamış oldu.

Göztepe'nin golleri 9'da Jerome ve 61'de Halil Akbunar'dan gelirken Galatasaray'ın tek sayısı bir başka Göztepeli'den, 27'de Lamine Gassama'dan geldi.

Teknik direktör Fatih Terim, Lemina'nın yerine orta sahada kaptan Selçuk'a 11'de şans verdi. Galatasaray´da yedek bekleyen tüm futbolcuların ise yerli olması dikkat çekti.

Yazarımız Aydın Ungan'ın maç yorumu

Galatasaray eksiklerin çokluğu nedeniyle İzmir deplasmanına 17 kişilik oyuncu kadrosuyla çıktı. Sarı kırmızılılarda süresiz kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin yanı sıra Jimmy Durmaz, Emre Mor, Şener, Seri, Lemina ve Yunus, Göztepe karşısında forma giyemedi.

Ev sahibi Göztepe'de ise sakatlıkları bulunan orta saha Poko ve stoper Atınç'ın yanı sıra cezalı sol bek Berkan da görev yapamadı.

Göztepe - Galatasaray karşılaşmasına her iki takım taraftarı da yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 9 bin Göztepeli futbolsever Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı tıklım tıklım doldururken, 400 kadar Galatasaraylı futbolsever de kale arkasından takımlarını destekledi.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Göztepe ille oynanan maçta 350. kez sarı-kırmızılı formayı terletti.

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