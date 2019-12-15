Aslan ağır yaralı

Galatasaray Avrupa defterini kapattıktan sonra Lİg yarışında da ağır yara aldı.Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Hafta içi ağır bir yenilgi ile Avrupa defterini kapatan Aslan, son sıradaki Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı.

Aslan, 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-0 öne geçti ancak üstünlüğünü koruyamadı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar 24 puana yükseldi. İnanılmaz bir dönüşe imza atan Ankaragücü'nün 6 maçlık yenilgi serisi beraberlikle sona erdi lakin Başkent temsilcisinin üç puan hasreti 9 maça çıktı Ankaragücü 10 puanla son sırada yer alıyor.

Galatasaray'ın golleri 53'te Feghouli ve 83'te penaltıdan Belhanda'dan geldi. Ankaragücü ise 88'de penaltıdan İlhan Parlak ve 90+1'de Kitsiou'nun golleriyle geri dönüşe imza attı.

Galatasaray, eski futbolcuları Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi’ye MKE Ankaragücü maçı öncesinde kulübe sağladıkları katkılardan dolayı plaket verdi.

Fatih Terim, son oynadıkları Paris Saint-Germain maçına göre MKE Ankaragücü müsabakası 11’inde 3 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Radamel Falcao 74 gün sonra 11’de sahaya çıktı.

Galatasaray taraftarları, MKE Ankaragücü maçı öncesinde iki takımı da tribünlere çağırarak destek verdi.

(Sözcü)