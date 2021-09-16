Aslan Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı
Galatasaray evinde Avrupa Ligi E Grubu’ndaki ilk maçında İtalyan devi Lazio’yu 1-0 yendi.Karşılaşmanın 8.dakikasında Galatasaray, Muslera, ceza sahası dışında Lazzari'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.23. dakikada Galatasaray, gole çok yaklaştı.Morutan çok sert vole vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.42. dakikada Lazio'da Akpa Akpro, Marcao'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil
Lazio: Strakosha, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Luis Alberto, Lucas Leiva, Akpro, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile