Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Aslan Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

Galatasaray evinde Avrupa Ligi E Grubu’ndaki ilk maçında İtalyan devi Lazio’yu 1-0 yendi.

16 Eylül 2021 Perşembe 21:17
Aslan Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

Aslan Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

     Galatasaray evinde Avrupa Ligi E Grubu’ndaki ilk maçında İtalyan devi Lazio’yu 1-0 yendi.Karşılaşmanın 8.dakikasında Galatasaray, Muslera, ceza sahası dışında Lazzari'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.23. dakikada Galatasaray, gole çok yaklaştı.Morutan çok sert vole vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.42. dakikada Lazio'da Akpa Akpro, Marcao'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi. 

   Karşılaşmanın ikincı yarısında 56'.dakikada Sarri, sarı kartı bulunan Akpro'nun yerine Milinkovic-Savic'i oyuna sürdü. Immobile de yerini Vedat Muriç'e bıraktı.66. dakikada Lazio kalesini abluka altına alan Galatasaray, golü buldu.Lazio kalecisi Strakosha uzaklaştırmak istediği topu kalesine gönderdi ve Galatasaray 1-0 öne geçti.78. dakikada Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Babel, Taylan'ın yerine Emre Kılınç oyunda.83' Lazio'da Leiva'nın yerine Cataldi, Galatasaray'da ise Morutan'ın yerine Feghouli oyunda.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşmadan Galatasaray 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Lazio: Strakosha, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Luis Alberto, Lucas Leiva, Akpro, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile

Son Güncelleme: 16.09.2021 21:31
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Ligi E GrubuGalatasarayLazio
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş 1 - Borussia Dormund 2
Beşiktaş 1 - Borussia Dormund 2
Alanyaspor 1 - Giresunspor 0
Alanyaspor 1 - Giresunspor 0
Gaziantep FK ilk galibiyeti aldı
Gaziantep FK ilk galibiyeti aldı
Ampute Futbol Milli Takım'dan 10-0'lık galibiyet 
Ampute Futbol Milli Takım'dan 10-0'lık galibiyet 
Fenerbahçe'den 11 dakika 52 saniye tepkisi
Fenerbahçe'den 11 dakika 52 saniye tepkisi
Istanball Cup’ta şampiyon Fenerbahçe Beko
Istanball Cup’ta şampiyon Fenerbahçe Beko
Müthiş maçın galibi yok...Trabzonspor 2- Galatasraay 2
Müthiş maçın galibi yok...Trabzonspor 2- Galatasraay 2
Göztepe ilk galibiyeti aldı
Göztepe ilk galibiyeti aldı
Hatayspor deplasmanda kazandı
Hatayspor deplasmanda kazandı
Fenerbahçe Kadıköy'de takıldı
Fenerbahçe Kadıköy'de takıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim