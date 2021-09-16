Aslan Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

Galatasaray evinde Avrupa Ligi E Grubu’ndaki ilk maçında İtalyan devi Lazio’yu 1-0 yendi.Karşılaşmanın 8.dakikasında Galatasaray, Muslera, ceza sahası dışında Lazzari'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.23. dakikada Galatasaray, gole çok yaklaştı.Morutan çok sert vole vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.42. dakikada Lazio'da Akpa Akpro, Marcao'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

Karşılaşmanın ikincı yarısında 56'.dakikada Sarri, sarı kartı bulunan Akpro'nun yerine Milinkovic-Savic'i oyuna sürdü. Immobile de yerini Vedat Muriç'e bıraktı.66. dakikada Lazio kalesini abluka altına alan Galatasaray, golü buldu.Lazio kalecisi Strakosha uzaklaştırmak istediği topu kalesine gönderdi ve Galatasaray 1-0 öne geçti.78. dakikada Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Babel, Taylan'ın yerine Emre Kılınç oyunda.83' Lazio'da Leiva'nın yerine Cataldi, Galatasaray'da ise Morutan'ın yerine Feghouli oyunda.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşmadan Galatasaray 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Lazio: Strakosha, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Luis Alberto, Lucas Leiva, Akpro, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile