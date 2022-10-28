Aslan derbi öncesi moral buldu...F.Karagümrük 0 - Galatasaray 2
Süper Lig 12. Hafta açılış maçında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-0 yendi.Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetti.33. dakikada Fatih Karagümrük'te Adnan Uğur kırmızı kart gördü.42. dakikada Fatih Karagümrük'te Fabio Borini sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu yerini barış Alper Yılmaz’a bıraktı.60. dakikada Galatasaray Emre Taşdemir ile 1-0 öne geçti.61. dakikada Fatih Karagümrük’te Jean Kouassi yerini Salih Dursun’a bıraktı.74. dakikada Galatasaray’da Dries Mertens oyundan çıktı.Juan Mata oyuna girdi.77. dakikada Fatih Karagümrük’te Jimmy Durmaz sarı kart gördü.78. dakikada Galatasaray’da Emin bayram sarı kart gördü.85. dakikada galatasaray Juan Mata ile skoru 2-0 yaptı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük evinde Galatasaray’a 2-0 yenildi.Bu sonuçla Galatasaray puanını 21 yaparken, Fatih Karagümrük 12 puanda kaldı.
Teknik Direktör:Andrea Pirlo
Galatasaray:Fernando Muslera, Leo Dubois, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Mauro Icardi
Teknik Direktör:Okan Buruk
Süper Lig 13. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF