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Aslan derbi öncesi moral buldu...F.Karagümrük 0 - Galatasaray 2

Süper Lig 12. Hafta açılış maçında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-0 yendi.

28 Ekim 2022 Cuma 22:02
Aslan derbi öncesi moral buldu...F.Karagümrük 0 - Galatasaray 2

Aslan derbi öncesi moral buldu...F.Karagümrük 0 - Galatasaray 2

   Süper Lig 12. Hafta açılış maçında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-0 yendi.Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetti.33. dakikada Fatih Karagümrük'te Adnan Uğur kırmızı kart gördü.42. dakikada Fatih Karagümrük'te Fabio Borini sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu yerini barış Alper Yılmaz’a bıraktı.60. dakikada Galatasaray Emre Taşdemir ile 1-0 öne geçti.61. dakikada Fatih Karagümrük’te Jean Kouassi yerini Salih Dursun’a bıraktı.74. dakikada Galatasaray’da Dries Mertens oyundan çıktı.Juan Mata oyuna girdi.77. dakikada Fatih Karagümrük’te Jimmy Durmaz sarı kart gördü.78. dakikada Galatasaray’da Emin bayram sarı kart gördü.85. dakikada galatasaray Juan Mata ile skoru 2-0 yaptı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük evinde Galatasaray’a 2-0 yenildi.Bu sonuçla Galatasaray puanını 21 yaparken, Fatih Karagümrük 12 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük:Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Ibrahim Dresevic, Steven Caulker, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Adnan Uğur, Mbaye Diagne, Fabio Borini, Otabek Shukurov, Jean Kouassi    

Teknik Direktör:Andrea Pirlo

Galatasaray:Fernando Muslera, Leo Dubois, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Mauro Icardi    

Teknik Direktör:Okan Buruk

Süper Lig 13. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 28.10.2022 22:10
Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükGalatasaray
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