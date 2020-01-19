Aslan evinde Denizlispor'u yendi

Galatasaray Denizlispor'u 2-1 yenerek sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı.Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maçında Denizlispor'u ağırlayan Galatasaray, taraftarı karşısında sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi ilk maçında asist yaparken 253 gün sonra Süper Lig maçında sahaya çıkan Emre Akbaba da golle döndü.

Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon Denizlispor'dan geldi. Karşılaşmanın 7. dakikasında Rodallega'nın kullandığı serbest vuruş iki direğin birleştiği yerden oyun alanına geri döndü. Muslera seken topu almak istedi ancak hakem Muslera'ya faul olduğunu işaret etti.

Ev sahibi Galatasaray 16. dakikada Radamel Falcao ile gole çok yaklaştı. Kısa paslaşmalarla Denizlispor ceza sahası önüne kadar gelen Galatasaray'da Emre Akbaba topla buluştu. Savunmanın arasından çok şık bir pas atan Akbaba, Falcao'yu bir anda kaleci ile karşı karşıya bıraktı. Kolombiyalı futbolcu bekletmeden vurdu ancak topu kaleci Stachowiak'ın üzerine nişanladı.Dakikalar 22'yi gösterirken Falcao bir kez daha golle burun buruna geldi. Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza sahası içine yerden yaptığı ortaya Emre Akbaba topuğu ile vurmak istedi ancak ıskaladı. Arkasında duran Falcao sol ayağı ile dokunuşunu yapsa da çizgi üzerinde kaleci Stachowiak mutlak bir gole engel oldu. Dönen topu Mustafa Yumlu kornere gönderdi.Denizlispor kalesini baskı altına alan Galatasaray, 27. dakikada 1-0 öne geçti. Yeni transfer Marcelo Saracchi'nin sol kanattan yaptığı sert ortaya tek vuruş yapan Emre Akbaba, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Süper Lig'de 253 gün sonra bir maça çıkan yıldız futbolcu Türkiye Kupası'nın ardından ligde de golle tanışmış oldu. Emre Akbaba'nın golünde hakem önce ofsayt kararıyla golü vermedi ancak VAR kararının ardından gol geçerlilik kazandı. Emre Akbaba gol sevincini hocası Fatih Terim ile paylaştı. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, ikinci yarıya da etkili başlayan taraf oldu ve ikinci golü bulması uzun sürmedi. Maçın 57. dakikasında Jean Micheal Seri'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Radamel Falcao, vuruşunda ağları sarstı ve skoru 2-0'a getirdi.Konuk ekip Denizlispor fazla varlık gösteremediği maçın 64. dakikasında bulduğu golle umutlandı. Kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Muhammet Özkal, altı pas içinde dokunuşunu yaptı ve attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve takımına yeniden hayat veren isim oldu.Bu golden iki dakika sonra Denizlispor beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortayı Sedat Şahintürk kontrol ettik. Kalabalık savunmaya rağmen şutunu çeken Sedat Şahintürk'ün vuruşunu kaleci Muslera son anda köşeden kornere tokatladı ve mutlak bir gole engel oldu.Galatasaraylı Marcao ve Denizlispor'un forveti Rodallega arasında maçın son anlarında tartışma yaşanırken araya giren oyuncular kavgaya engel oldu. Rodallega sarı kart gördü.Kalan dakikalar başka gol olmayınca Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı ve ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı.

Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 30 yaparken Denizlispor 22 puanda kaldı.

(Sözcü)