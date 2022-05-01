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Aslan evinde kaybetti...Galatasaray 2 - DG Sivasspor 3

 Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. Hafta maçında Galatasaray evinde DG Sivasspor’a 3-2 yenildi.

01 Mayıs 2022 Pazar 22:11
Aslan evinde kaybetti...Galatasaray 2 - DG Sivasspor 3

Aslan evinde kaybetti...Galatasaray 2 - DG Sivasspor 3

   Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. Hafta maçında Galatasaray evinde DG Sivasspor’a 3-2 yenildi.Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı kırmızılılar 10. Dakikada Emre Kılınç’ın pasını iyi değerlendiren Bafetimbi Gomis’in golüyle 1-0 öne geçti.16. dakikada Galatasaray’da Emre Kılınç sarı kart gördü.30. dakikada Galatasaray’da Sacha Boey sarı kart gördü.Aynı dakika içersinde DG Sivasspor’da Faycal Fajr sarı kart gördü.44. dakikada DG Sivasspor Mustapha Yatabare’nin golü ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Galatasaray Emre Kılınç oyundan çıktı.Yerine Halil Dervişoğlu oyuna girdi.49. dakikada konuk ekip DG Sivasspor, Frederik Ulvestad ile skoru 2-1 yaptı.52. dakikada DG Sivasspor’da Frederik Ulvestad sarı kart gördü.58. dakikada Galatasaray, Bafetimbi Gomis’in penaltı golüyle durumu 2-2 yaptı.61. dakikada DG Sivasspor’da Aaron Appindangoye sarı kart gördü.64. dakikada DG Sivasspor, Ahmet Oğuz’un nefis golüyle skoru 3-2 yaptı.74. dakikada DG Sivasspor’da Mustapha Yatabare ve Aaron Appindangoye oyundan çıktılar.Yerine Moussa Konate ve Dimitris Goutas oyuna girdiler.76. dakikada Galatasaray’da üç oyuncu birden değişti.Bafetimbi Gomes, Ryan Babel ve Erick Pulgar oyundan çıktılar.Yerine Mostafa Mohamed, Olimpu Morutan ve Berkan Kutlu oyuna girdiler.78. dakikada DG Sivasspor’da Ahmet Oğuz sarı kart gördü.91. dakikada DG Sivasspor’da üçüncü golün sahibi Ahmet Oğuz oyundan çıktı.Yerine Olarenwaju Kayode  oyuna girdi.86. dakikada DG Sivasspor'da Faycal Fajr ve Max Gradel oyundan çıktılar.Yerine Ziya Erdal ve Kerem Atakan Kesgin oyuna girdiler.Karşılaşamda başka gol olmadı ve DG Sivasspor deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 yendi.

    Süper Lİg Ahmet Çalık Sezonu 36. hafta maçlarında Galatasaray, Medipol Başakşehir deplasmanına giderken, DG Sivasspor evinde Kasımpaşa A.Ş. ile oynayacak.

Galatasaray: Muslera, Boey, Semih Kaya, Nelsson, Van Aanholt, Pulgar, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner Gaziosmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel,Yatabare.

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. Hafta Toplu Maç Sonuçları; 

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 01.05.2022 22:27
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayDG Sivasspor
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