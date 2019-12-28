Aslan farklı kazandı

Galatasaray evinde Antalyaspor'u farklı yendi.Süper Lig'de ilk devrenin kapanış haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk etti. 2019'un son maçında, 17. haftada Aslan, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı ve devre arasına moralli girdi. Radamel Falcao ve Taylan Antalyalı sergiledikleri performansla alkış topladı.

Yoğun yağış altında oynanan karşılaşma sonunda Galatasaray 27 puanla ve maç fazlasıyla 6. sırada devreyi noktaladı. Antalyaspor'un ise galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği günden beri 3 puan alamayan Antalyaspor 14 puanla 16. sırada kaldı.

Müsabakada goller 10 (penaltıdan) ve 28'de Radamel Falcao'dan, 37'de Ondrej Celutska'nın ters vuruşundan, 82'de Babel'den ve 89'da Taylan'dan geldi. Falcao ligde üçüncü golünü attı. Maçta sahaya ilk 11'de çıkan Taylan Antalyalı da performansı ile alkış topladı.

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