Aslan liderlik koltuğuna oturdu....Galatasaray 2 - Konyaspor 1

Spor Toto Süper Lig 7. Hafta açılış maçında galatasaray evinde Konyaspor'u 2-1 yendi.Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın henüz 1. Dakikasında Galatasaray Sergio Oliveira ile 1-0 öne geçti.Bu golle Konyaspor 6. Hafta sonra bu sezon kalesinde ilk golü gördü.15. dakikada Konyaspor Endri Çekiçi ile skoru 1-1 yaptı.

21. Dakikada Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.30. dakikada Konyaspor’da Endri Çekiçi oyundan çıktı.Yerine Cebrail Karayel oyuna girdi.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 62. Dakikada Galatasaray’da Bafetimbi Gomis ve Dries Mertens oyundan çıktılar.Yerine yeni transferler Yusuf Demir ve Mauro Icardi oyuna girdiler.65. dakikada Konyaspor’da Bruna Paz oyundan çıktı.Yerine Domagoj Pavicic oyuna girdi.69 dakikada Konyaspor’da Francisco Calvo sarı kart gördü.78. dakikada Galatasaray Patrick van Aanholt oyundan çıkarken yerine Leo Dubois oyuna girdi.

81. Dakikada Konyaspor’da Cebrail Karayel ve Muhammet Demir oyundan çıktılar.yerine Oğulcan Ülgün ve Mame Biram Diouf oyuna girdiler.82. dakikada Galatasaray Francisco Calvo’nun kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.84. dakikada Konyaspor’da Oğulcan Ülgün sarı kart gördü.86. dakikada Konyaspor'da kaleci Ibrahim Sehic sarı kart gördü

.87. dakikada Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira oyundan çıktılar.Yerine Berkan Kutlu ve Fredrik Midtsjo oyuna girdiler.89. dakikada Galatasaray'da Fernando Muslera ve Mauro Icardi sarı kart gördü.Aynı dakika içersinde Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.90. dakikada Galatasaray'da Fredrik Midtsjo sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde Konyaspor'u 2-1 yendi.Bu sonuçla Galatasaray 16 puana ulaşırken,Konyaspor puanını 14 puanda kaldı.

Galatasaray:Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Emin Bayram, Sacha Boey, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis

Konyaspor:Ibrahim Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Francisco Calvo, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Amir Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Bruno Paz, Zymer Bytyqi, Muhammet Demir

Süper Lig 7. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 7. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 8. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF