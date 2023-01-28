Aslan rahat kazandı....Giresunspor 0 - Galatasaray 4
Spor Toto Süper Lig 21. Hafta maçında Giresunspor evinde Galatasaray’a 4-0 yenildi.Çotanak Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu ve Candaş Erbil hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 43. Dakikasında Giresunspor’da Ramon Aras sarı kart gördü.45. dakikada Galatasaray penaltı kazandı.Mauro Icardi penaltı atışından yararlanamadı.45+3. Dakikada Galatasaray Dries Mertens ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray’ın üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. Dakikada Galatasaray Leo Dubois ile skoru 2-0 yaptı.62. dakikada Giresunspor’da Rijad Beji sarı kart gördü.63. dakikada Giresunspor’da Vukan Savicevic sarı kart gördü.
70. Dakikada Galatasaray’da Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Lucas Torreira oyundan çıktılar.Yerine Juan Mata, Berkan Kutulu ve Milot Rashica oyuna girdiler.78. dakikada Giresunspor’da Görkem Sağlam oyundan çıktı.Yerine Murat Cem Akpınar oyuna girdi.
80. Dakikada Giresunspor’da Kadir Seven oyundan çıktı.Yerine Senghor Faustin oyuna girdi.82. dakikada Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz oyundan çıktı.Yerine Yunus Akgün oyuna girdi.
88. Dakikada Galatasaray’da Mauro Icardi oyundan çıktı.Yerine Bafetimbi Gomis oyuna girdi.Giresunspor’da Brandley Kuwas oyundan çıktı.Yerine Doğan Can Davos oyuna girdi.89. dakikada Galatasaray Milot Rashica ile skoru 3-0 yaptı.89. dakikada Giresunspor’da Alper Uludağ oyundan çıktı.Yerine Rahmetllah Berişbek oyuna girdi.90%5. Dakikada Galatasaray Yunus Akgün ile skoru 4-0 yaptı.
Sarı Kart:
Giresunspor:Ramon Arias, Riyad Basic, Vukan Savicevic
Süper Lig 22. Hafta Maç Programı;
Tablo:TFF