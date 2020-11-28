Aslan Rize'de çoştu I Ç.Rizespor 0-Galatasaray 4

Galatasaray deplasmanda Rizespor'u 4-0 yendi.Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 4-0 kazandı.

Galatasaray’ın gollerini 45+1’de penaltıdan, 52 ile 79. dakikalarda Mbaye Diagne ve 86. dakikada Taylan kaydetti. Çaykur Rizespor’da ise 9 ve 77. dakikalarda sarı kart gören Boldrin takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray bu sonuçla yenilmezlik serisini 5 maça çıkarıp 20 puana yükseldi. Çaykur Rizespor ise 9 maç sonunda 12 puanda kaldı. Karadeniz ekibi gelecek hafta Karagümrük ile deplasmanda; Galatasaray ise sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Melnjak, Abdullah (Onur dk. 65), Donsah, Baiano, Samudio (Fernando dk. 65), Boldrin, Skoda (Remy dk. 65)

Stjepan Tomas

Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir (Şener dk. 89), Taylan, Feghouli, Emre Akbaba (Ömer dk. 89) , Oğulcan (Sekidika dk. 78), Emre Kılınç (Kerem A. dk. 89), Diagne (Ali Yavuz dk. 90)

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Diagne (dk. 44, 52 ve 79), Taylan Antalyalı (Galatasaray)

Kırmızı Kart: Boldrin (dk. 77) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Boldrin, Baiano, Emir, Melnjak, Moroziuk (Çaykur Rizespor), Fatih Öztürk (Galatasaray)