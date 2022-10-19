Aslan turu 7 golle geçti....Galatasaray 7 -Kastamonuspor 0
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur elema maçında Galatasaray evinde Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi.NEF Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetti.Karşılaşmanın 27. Dakikasında Galatasaray Ramazan Işık’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.39. dakikada Galatasaray Haris Seferovic ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı
Galatasaray:Okan Kocuk, Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Mathias Ross, Emin Bayram, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Bafetimbi Gomis , Yusuf Demir
Teknik Direktör:Okan Buruk
Kastamonuspor:Sefa Mücahid Çirişoğlu, Şaban Özel, Faruk Öcal, Kemal Can Aydemir, Ramazan Işık, Hakan Olkan, Amir Arli, Ayhan Gürbüz, Mustafa Çaylı, Efe Görgülü, Ömer Faruk Yücel
Teknik Direktör:Metin Akpunar