Aslan turu 7 golle geçti....Galatasaray 7 -Kastamonuspor 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur elema maçında Galatasaray evinde Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi.NEF Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetti.Karşılaşmanın 27. Dakikasında Galatasaray Ramazan Işık’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.39. dakikada Galatasaray Haris Seferovic ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. Dakikada Galatasaray Bafetimbi Gomis ile skoru 3-0 yaptı.56. dakikada Galatasaray Milot Rashica ile 4-0 öne geçti.65. dakikada Galatasaray Mathias Rosse ile skoru 5-0 yaptı.74. dakikada Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile skoru 6-0 yaptı.71. dakikada Galatasaray Hamza Yiğit Akman ile skoru 7-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Galatasaray:Okan Kocuk, Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Mathias Ross, Emin Bayram, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Bafetimbi Gomis , Yusuf Demir

Teknik Direktör:Okan Buruk

Kastamonuspor:Sefa Mücahid Çirişoğlu, Şaban Özel, Faruk Öcal, Kemal Can Aydemir, Ramazan Işık, Hakan Olkan, Amir Arli, Ayhan Gürbüz, Mustafa Çaylı, Efe Görgülü, Ömer Faruk Yücel

Teknik Direktör:Metin Akpunar