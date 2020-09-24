Aslan turu geçti

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turunu geçti.Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda sahasında Hajduk Split’i ağırladı.Hırvat ekibi karşısında etkili bir futbol sergileyen ancak bir türlü aradığı golü bulamayan sarı kırmızılılar, 71’de oyuna giren Faslı yıldızı Younes Belhanda ile maçın kaderini değiştirdi. Saha içinde yaratıcı oyuncu eksikliğini hisseden Galatasaray, Belhanda’nın oyuna girmesiyle üst üste net pozisyonlar yakalarken, 77. dakikada Emre Taşdemir’in asistinde Belhanda ile golü buldu.

Galatasaray’da günün başarılı isimlerinden savunma oyuncusu Marcao, 86. dakikada bu kez hücumda sahneye çıktı ve Ryan Babel’in atığı golün asistini yaparak skorun 2-0’a gelmesini sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı kırmızılı ekip play-off’a yükselen taraf oldu. Temsilcimiz, Hollanda ekibi Williem II’yi 2-0 mağup eden İskoç takımı Rangers ile eşleşti.

Sarı kırmızılılar ilk eleme maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü’yü 3-1’lik skorla eleyerek bir üst tura yükselmişti.

(Skor)