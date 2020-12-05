Aslan üç puanı üç golle aldı

Galatasaray, Hatayspor'u evinde 3-0 yendi.Son altı maçından beş galibiyet çıkarmayı başaran Galatasaray, maç fazlasıyla lider Alanyaspor’u puan olarak yakaladı. Galatasaray’ın golleri Diagne, Renan (Kendi kalesine) ve Kerem’den geldi. Diagne, Fatih Terim yönetiminde Galatasaray’ın 1000. golüne imza atan isim oldu. 22 yaşındaki Kerem de Süper Lig’de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Oldukça tempolu ve gol pozisyonu açısında zengin geçen maçta, iki takımın son vuruşlardaki beceriksizliği seyircilerin daha fazla gol izlemesini engelledi. Toplam 23 şutun çekildiği karşılaşmada kaleyi sadece 5 şut bulabildi. Galatasaray’da oyuna 88. dakikada giren Kerem’in uzatma dakikalarında attığı gol, alkış aldı. Genç futbolcunun hazırlayıp tamamladığı pozisyon, takım arkadaşları ve Fatih Terim’den tebrik aldı.

Son haftalarda sergilediği performans ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray, Alanyaspor’un Gençlerbirliği’ne yenildiği haftada fırsatı iyi değerlendirdi. Geçtiğimiz hafta Rize deplasmanında galip gelen 11’i bozmayan Fatih Terim, Hatayspor karşısına da benzer bir taktikle çıktı. Orta sahada fazla top dolaştırmayarak doğrudan hücum anlayışını belirleyen Galatasaray, maça hükmederek başladı.

Ancak beklerin de ileri çıkmasıyla kendi yarı alanında büyük boşluklar bırakan Galatasaray karşısında Hatayspor, maçın başında önemli pozisyonlar buldu. Savunmadan uzun toplarla hücum oyuncularını topla buluşturan Hatayspor, yakaladığı fırsatlarda final paslarındaki hatalar ve son vuruşlardaki yetersizlik nedeniyle gol atmayı başaramadı.

İki takımın da karşılıklı pozisyonlar bulduğu maçta ilk gol Diagne’den geldi. Feghouli’nin ortasını zor pozisyonda olmasına rağmen iyi kontrol eden Senegalli golcü, ağları havalandırarak takımını öne geçirdi. Bu golden sonra risk almaya başlayan Hatayspor, net pozisyonlar bulmasına rağmen beraberlik golünü bulamadı.

Renan’ın kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, Gökhan Karadeniz’in kırmızı kart görmesiyle iyice rahatladı. Tempoyu düşüren Galatasaray, Kerem ve Ali Yavuz gibi gençleri de sahaya sürdüğü maçın son bölümünü rahat tamamladı. 10 kişi kaldıktan sonra oyundan iyice düşen Hatayspor karşısında farkı arttıracak pozisyonlara da girmeyi başaran Galatasaray, Kerem ile bir gol daha bularak maçı 3-0 kazandı.

Maçın uzatma dakikalarında ağları havalandıran Kerem, Galatasaray formasıyla Süper Lig’deki ilk golünü atmış oldu.

Bu galibiyetle puanını 23 yapan Galatasaray, bir maç fazlasıyla lider Alanyaspor ile puanını eşitledi. Hatayspor ise 12 puanda kaldı.

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