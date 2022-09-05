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Aslan uzatmalarda kazandı....Galatasaray 2 ;- Gaziantep FK 1

Spor Toto Süper Lig 5. hafta kapanış maçında Galatasaray evinde Gaziantep FK'nü 2-1 yendi.

05 Eylül 2022 Pazartesi 22:30
Aslan uzatmalarda kazandı....Galatasaray 2 ;- Gaziantep FK 1

Aslan uzatmalarda kazandı....Galatasaray 2 - Gaziantep FK 1

    Spor Toto Süper Lig 5. hafta kapanış maçında Galatasaray evinde Gaziantep FK'nü uzatmalarda attığı golle 2-1 yendi.Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel ve Alpaslan Dede hakem üçlüsü yönetti.

    Karşılaşmanın 27. dakikasında Gaziantep FK, Angelo Sagal ile 1-0 öne geçti.31. dakikada Galatasaray’da Abdülkerim Bardakçı sarı kart gördü.36. dakikada Galatasaray Bafetimbi Gomis ile skoru 1-1 yaptı.39. dakikada Galatasaray’da Sergio Oliveira sarı kart gördü.39. dakikada Gaziantep FK’de Günay Güvenç sarı kart gördü.

 Kırmızı Kart

    Karşılaşmanın 45. dakikasında Galatasaray’da  Abdülkerim Bardakçı ikinci sarı karttan kırmız kart görerek oyun dışında kaldı.Hakem kararına itiraz eden Galatasaray’da Lucas Torreira sarı kart gördü.İlk yarının uzatma dakikalarında Gaziantep FK’de Alexandru Maxim sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci Yarı

    Karşılaşmanın ikinci yarısına Galatasaray Kerem Aktüroğlu, Emin Bayram değişikliği ile başladı.54. dakikada Gaziantep FK’de Mustafa Eskihellaç sarı kart gördü.59. dakikada Gaziantep FK’de Mustafa Eskihellaç ve Joao Figueiredo oyundan çıktı.Yerine lazar Markovic ve Tomas Pekhart oyuna girdi.

Penaltı

   Karşılaşmanın 71. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Bafetimbi Gomis’in penaltı atışını Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç kurtardı. 76. dakikada Galatasaray’da Dries Mertens, Bafetimbi Gomis ve Sergio Oliveira oyundan çıktı.Yerine Barış Alper Yılmaz,Haris Seferovic ve Berkan Kutlu oyuna girdi.77. dakikada Gaziantep FK’de Abdulkadir Parmak oyundan çıkarken, yerine Furkan Soyalp oyuna girdi.

   82. dakikada Gaziantep FK'de Angelo Sagal oyundan çıktı.Yerine Valmir Veliu oyuna girdi.85. dakikada Galatasaray'da Lucas Torreira yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.89. dakikada Gaziantep FK'de Furkan Soyalp sarı kart gördü.90. dakikada Gaziantep FK'de Stelios Kitsiou sarı kart gördü.90+1. dakikada Galatasaray Haris Seferovic'in şutu Stelios Kitsiou çarparak ağlara gitti ve skor 2-1 öne geçti.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde Gaziantep FK'nü 2-1 yendi.Bu sonuçla Galatasaray puanını 10 yaparken, Gaziantep FK puanını 10 puanda kaldı.    

Galatasaray:Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Abdülkerim Bardakçı, Sacha Boey, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis   

Teknik Direktör:Okan Buruk

Gaziantep FK:Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Stelios Kitsiou, Marko Jevtovic, Matej Hanousek, Abdulkadir Parmak, Angelo Sagal, Alexandru Maxim, Mustafa Eskihellaç, Joao Figueiredo    

Teknik Direktör:Erol Bulut

Süper Lig 5. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 5. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 6. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 05.09.2022 23:20
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGaziantep FK
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