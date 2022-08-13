Aslana evinde şok....Galatasaray 0 - Giresunspor 1

Spor Toto Süper Lig 2. Hafta maçında Galatasaray evinde Giresunspor'a 1-0 yenildi.Karşılaşmanın 15. Dakikasında Galatasaray’da Sergio Oliveira sarı kart gördü.26. dakikada Giresunspor’da Borja Sainz Eguskiza sarı kart gördü.39. dakikada Galatasaray’da Patrick van Aanhold sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray Emre Akbaba, Bafetimbi Gomis değişikliği ile başladı.61. dakikada Galatasaray’da Sergio Oliveira yerini yeni transfer Lucas Torreira’ya bıraktı.63. dakikada Giresunspor’da Vuran Savicevic oyundan çıkarken, yerine Murat Cem Akpınar oyuna girdi.74. dakikada Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.Aynı dakikada Giresunspor’da Alper Uludağ’a itirazdan ötürü sarı kart çıktı.

77. Dakikada Giresunspor Abdülkerim Bardakçı'nın büyük hatasını affetmeyen Borha Sainz Eguskiza ile 1-0 öne geçti.78. Dakikada Galatasaray’da Dries Mertens ve Kazım Karataş, Yunus Akgün ve Patrick van Aandolt yerine oyuna girdiler.82. dakikada Giresunspor’da Borha Sainz Eguskiza yerini Rahmetullah Berişbek’e bıraktı.83. dakikada Galatasaray'da Fredrik Midtsjo oyundan çıkarken yerine Hamza Yiğit Akman oyuna girdi.87. dakikada Giresunspor'da Rijad Bajic ve Serginho yerini Ramon Arias ve Doğan Can Davas'a bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde Giresunspor'a 1-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Patrick van Aandolt, Abdülkerim Bardakçı, Sacha Boey, Fredrik Midtsjo, Emre Akbaba, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferoviç, Yunus Akgün

Giresunspor.Onurcan Siri, Alper Uludağ, Alexis Perez, Hayrullah Bilazer, Sergen Perinciol, Borha Sainz Eguskiza, Hamidou Traore, Robert Andres Mejla Navarete, Vakan Saviceviç, Rijad Bajic, Serginho

Spor Toto Süper Lig 3. Hafta Maç Programı;