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Assuva'dan rekortmen halterciye destek geldi

Türkiye Halter Şampiyonası’nda rekor kıran Milli Haltercimiz Fatma Gül Çevik’e işadamı Remzi Başbuğ’dan sponsorluk desteği geldi

23 Şubat 2020 Pazar 00:13
Assuva'dan rekortmen halterciye destek geldi

Rekortmen halterciye Savunma Sanayi’nden destek

Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde yapıldı. Yarışmada Türkiye rekoru kıran Milli Haltercimiz Fatma Gül Çevik Türkiye şampiyonu oldu.

20 kategoride mücadelelerin yapıldığı şampiyonaya 29 ilden 100’ü kadın 323 sporcu katıldı…

Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, rekortmen haltercimiz Fatma Gül Çevik’e sponsor olma kararı verdiklerini söyledi.

Şampiyonada 81 koparma, 90 silkme yapan Türkiye rekortmeni halterci Fatma Gül Çevik’e sponsor olmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Remzi Başbuğ, “Şampiyon haltercimiz Fatma Gül için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Daha 14 yaşında bu başarıyı elde etmesi bizi oldukça memnun etti. Ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz. Tüm iş dünyasını böyle yetenekli gençlerimizi desteklemeye davet ediyorum. İnanıyorum ki; yeterli desteği alan tüm sporcularımız ülkemizi tüm spor branşlarında başarıyla temsil edeceklerdir.” Dedi.

Fatma Gül Çevik’in antrenörü Ferit Şen ise, “Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ’a yapmış oldukları destek için çok teşekkür ediyoruz. Bu tür destekler bizleri daha da motive ediyor.” Dedi.

Yapılan açıklamaya göre; Assuva Savunma Sanayi, genç sporcumuza, protein, halter ayakkabısı, eşofman, tişört, mont ve malzeme desteğinde bulundu…

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