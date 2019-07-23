Avrupa'da rakiplerimiz belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor,Başakşehir ve Malatyaspor'un rakipleri belli oldu.UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi tamamlandı. Trabzonspor'un rakibi Çek ekibi Sparta Prag olurken Yeni Malatyaspor'un 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Connah's Quay Nomads (Galler) - Partizan (Sırbistan) maçının galibi olacak. Başakşehir ise Viktoria Plzen / Olympiakos maçının galibi ile oynayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, bugün İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.

Medipol Başakşehir’in Lig Yolu’ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00’te İsviçre’nin Nyon kentinde başladı.

Trabzonspor’un Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sparta Prag oldu.

Yeni Malatyaspor’un UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Connah’s Quay Nomads (Galler) – Partizan (Sırbistan) maçının galibi oldu.

Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos’ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turunda temsilcimiz Başakşehir’in rakibi Viktoria Plzen / Olympiakos maçının galibi olacak. Şampiyonlar Ligi 3. Öneleme turu ilk ayak maçları 6-7 Ağustos 2019’da, rövanşlar ise 13 Ağustos’ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu kuraları: (Lig Yolu’ndan Gelenler)