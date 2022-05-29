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Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid

 İspanyol devi Real Madrid, Jürgen Klopp'un takımı Liverpool'u 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. 

29 Mayıs 2022 Pazar 08:44
Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid

Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid

   İspanyol devi Real Madrid, Jürgen Klopp'un takımı Liverpool'u 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 59. dakikada Vinicius Junior'ın attığı tek golle 1-0 mağlup eden Real Madrid 14. kez şampiyon oldu. Yaptığı kurtarışlarla şampiyonluğun mimarı olan kaleci Courtois geceye damga vuran adam oldu.Tarihinde 17’inci kez final oynayan İspanyol devi Real Madrid, turnuva tarihinin en başarılı takımı olarak 14. kez şampiyonluğa ulaştı.

    Karşılaşmanın 59. dakikasında Vinicius Junior’ın 59’da attığı tek golle Liverpool’u deviren Real Madrid, Stade de France’ta Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Vinicus Junior (21 yaş 320 gün), Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde finalde gol atan en genç ikinci Real Madrid oyuncusu oldu (21 yaş 133 gün; Marco Asensio)İspanyol devi üst üste 8. finalini de kazanma başarısı gösterdi. Liverpool cephesi Şampiyonlar Ligi’nde 4. kez final kaybetti. Real Madrid kalecisi Courtois yaptığı birbirinden acayip kurtarışlarla geceye damga vurdu ve şampiyonluğun mimarı oldu.

Carlo Ancelotti tarihe adını yazdırdı

   Real Madrid’in başında Liverpool’u mağlup ederek Şampiyonlar Ligişampiyonluğunu elde eden İtalyan hoca Carlo Ancelotti bu zafer ile birlikte tek başına tarihe geçti.Real Madrid’in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2003 ve 2007’de Milan, 2014’te de Real Madrid’i Şampiyonlar Ligi zaferine taşımıştı. Turnuvadaki 5. finaline çıkan 62 yaşındaki Ancelotti, 4. şampiyonluğa ulaşarak Bob Paisley ve Zinedine Zidane ile paylaştığı “UEFA Şampiyonlar Ligi’ni en fazla kazanan teknik direktör” rekorunu tek başına ele geçirmiş oldu.Ancelotti, finaldeki tek yenilgisini 2005’te İstanbul’da Liverpool’a karşı yaşadı. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından açıklamalarda bulundu.Liverpool karşısında aldıkları galibiyeti ‘İnanamıyorum’ sözleriyle niteleyen Ancelotti’nin maç sonu ilk sözleri şu oldu:“İnanamıyorum. Çok zor bir maçtı. İlk yarıda çok acı çektik ama sonunda gösterdiğimiz performansla bu maçı kazanmayı hak ettik. Çok kaliteli ve güçlü bir kulübüz!”

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Anahtar Kelimeler:
Real MadridLiverpoolCarlo Ancelotti
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