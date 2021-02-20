Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Osaka

2021 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda, şampiyon Naomi Osaka.

20 Şubat 2021 Cumartesi 14:51
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Osaka

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Osaka

   2021 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda, şampiyon Naomi Osaka.Osaka, Jennifer Brady'nin  iki kez çift hata yaptığı 4. oyunda sıfıra karşı servis kırarak 3-1 öne geçti. Ancak Naomi Osaka'nın üst üste gelen basit hataları nedeniyle sonraki iki oyunu alan Jennifer Brady, mücadeleye 3-3 denge getirdi.

   Sonraki 3 oyunda iki tenisçi de zorlandı ancak servislerine tutunmayı başardı. Naomi Osaka, 15-40 geride olduğu 10. oyunu Jennifer Brady'nin hataları sayesinde kazanarak ilk seti 6-4'lük skorla hanesine yazdırdı.

   İkinci sete daha öz güvenli başlayan Naomi Osakaa,Jennifer Brady'nin zihinsel direncinin zayıflamasının da etkisiyle 9,5 dakika içinde 4-0 üstünlük kurdu. Kaybedecek bir şeyi kalmayan Jennifer Brady, ilk servislerinde ve puanlar sırasında daha agresif vuruşlar denedi. ABD'li raket, bu riskli oyununun karşılığında durumu 4-2 yaptı.

   Puan kazandıran vuruşlardaki üstünlüğünü sürdüren ve daha az hata yapan Naomi Osaka, servis kırma avantajını koruyarak seti 6-3, 1 saat 17 dakika süren karşılaşmayı da 2-0 kazandı.

   23 yaşındaki Japon raket, Avustralya Açık'taki ikinci grand slam turnuvalarındaki dördüncü, kariyerindeki yedinci tekler şampiyonluğunu elde etti.Naomi Osaka, açık dönemde (1968'den itibaren) Monica Seles'ten sonra çıktığı ilk 4 grand slam finalinden de şampiyonlukla ayrılan ikinci kadın tenisçi olarak kayıtlara geçti. Seles, 1990 ile 1992 yılları arasında oynadığı ilk 6 grand slam finalini de kazanmıştı.

   Naomi Osaka ayrıca 2,75 milyon Avustralya doları (yaklaşık 15 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

(Beinsport)

Son Güncelleme: 20.02.2021 15:01
Anahtar Kelimeler:
2021 Avustralya Açık Tenis TurnuvasıNaomi OsakaJennifer Brady
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın
Fenerbahçe Beko üst üste 10'ncu galibiyetini aldı
Fenerbahçe Beko üst üste 10'ncu galibiyetini aldı
Anadolu Efes 76-Olympiakos 53
Anadolu Efes 76-Olympiakos 53
M.Başakşehir düşme hattında
M.Başakşehir düşme hattında
Liverpool Leipzig deplasmanında galip
Liverpool Leipzig deplasmanında galip
Barcelona evinde darmadağan
Barcelona evinde darmadağan
Antalyaspor'lu Orgill 2 gol attı I Maç 1-1 bitti.
Antalyaspor'lu Orgill 2 gol attı I Maç 1-1 bitti.
Kartal üç puanı üç golle aldı
Kartal üç puanı üç golle aldı
Galatasaray 2- Kasımpaşa 1
Galatasaray 2- Kasımpaşa 1
Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim