Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Osaka

2021 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda, şampiyon Naomi Osaka.Osaka, Jennifer Brady'nin iki kez çift hata yaptığı 4. oyunda sıfıra karşı servis kırarak 3-1 öne geçti. Ancak Naomi Osaka'nın üst üste gelen basit hataları nedeniyle sonraki iki oyunu alan Jennifer Brady, mücadeleye 3-3 denge getirdi.

Sonraki 3 oyunda iki tenisçi de zorlandı ancak servislerine tutunmayı başardı. Naomi Osaka, 15-40 geride olduğu 10. oyunu Jennifer Brady'nin hataları sayesinde kazanarak ilk seti 6-4'lük skorla hanesine yazdırdı.

İkinci sete daha öz güvenli başlayan Naomi Osakaa,Jennifer

Brady'nin zihinsel direncinin zayıflamasının da etkisiyle 9,5 dakika içinde 4-0 üstünlük kurdu. Kaybedecek bir şeyi kalmayan Jennifer

Brady, ilk servislerinde ve puanlar sırasında daha agresif vuruşlar denedi. ABD'li raket, bu riskli oyununun karşılığında durumu 4-2 yaptı.

Puan kazandıran vuruşlardaki üstünlüğünü sürdüren ve daha az hata yapan Naomi Osaka, servis kırma avantajını koruyarak seti 6-3, 1 saat 17 dakika süren karşılaşmayı da 2-0 kazandı.

23 yaşındaki Japon raket, Avustralya Açık'taki ikinci grand slam turnuvalarındaki dördüncü, kariyerindeki yedinci tekler şampiyonluğunu elde etti.Naomi Osaka, açık dönemde (1968'den itibaren) Monica Seles'ten sonra çıktığı ilk 4 grand slam finalinden de şampiyonlukla ayrılan ikinci kadın tenisçi olarak kayıtlara geçti. Seles, 1990 ile 1992 yılları arasında oynadığı ilk 6 grand slam finalini de kazanmıştı.

Naomi Osaka ayrıca 2,75 milyon Avustralya doları (yaklaşık 15 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

(Beinsport)