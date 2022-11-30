Avustralya son 16'a.....Avustralya 1- Danimarka 0

2022 Dünya Kupası D Grup son 16 kalma maçında Avustralya, Danimarka’yı 1-0 yenerek 6 puanla grubu averajla ikinci tamamlayarak son 16’a kaldı.Karşılaşmanın 4. Dakikasında Avustralya’da Aziz Behich sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Avustralya’da Craig Goodwin yerini Keanu Baccus’a bıraktı.Danimarka’da ise Rasmus Krisrensen yerini Alexander Bah’a bıraktı.57. dakikada Avustralya’da Milos Degenek sarı kart gördü.59. dakikada Danimarka’da Martin Braithwaite ve Mathias Jensen oyundan çıktılar.Yerine Kasper Dolberg ve Mikkel Damsgaard oyuna girdiler.

Karşılaşmanın 60. Dakikasında Avustralya, Mathew Leckie ile 1-0 öne geçti.70. dakikada Danimarka’da Andreas Skov Olsen ve Joakim Maehle oyundan çıktılar. Yerine Robert Skov ve Andreas Cornelius oyuna girdiler.74. dakikada Avustralya’da Riley McGree oyundan çıktı.Yerine Bailey Wright oyuna girdi.75. dakikada Danimarka’da Robert Skov sarı kart gördü.82. dakikada Avustralya'da Mitchell Duke yerini Jamie Maclaren'e bıraktı.89. dakikada Avustralya'da Mathew Leckie yerini Ajdin Hrusti'le bıraktı.Karşılaşmadan Avustralya 1-0 galip ayrıldı ve Fransa'nın ardından averajla grup ikincisi olarak son 16'a kaldı.

Avustralya:Mathew Ryan, Milos Degenek, Kye Rowles, Aziz Behich, Harry Souttar, Aaron Mooy, Riley McGree, Jackson Irvine, Craig Goodwin, Mathew Leckie, Mitchekk Duke

Danimarka:Kasper Schmeichel, Joachim Maehle, Andreas Cristensen, Mathias Jensen, Christian Eriksen, Andreas Sky Olsen, Rasmus Kristensen, Pierre-Emile Höjbjerg, Jesper Lindstrom, Martin Braithwaite

D Grup Puan Durumu;

0 G B M P

Fransa. 3 2 0 1 6

Avustralya 3 2 0 1 6

Tunus 3 1 1 1 4

Danimarka 3 0 1 2 1