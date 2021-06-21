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Avusturya son 16 tura yükseldi

2020 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda  Avusturya, Ukrayna'yı 1-0 yenerek son 16 tura yükseldi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 20:53
Avusturya son 16 tura yükseldi

Avusturya son 16 tura yükseldi

  2020 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda  Avusturya, Ukrayna'yı 1-0 yenerek son 16 tura yükseldi.Karşılaşmanın 21. dakikasında Avusturya, Baumgartner ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Avusturya'nın 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinciyarısında gol sesi çıkmayınca Avusturya maçtan 1-0 galip ayrılarak ilk 16 tura yükselen takım oldu. Grubu 6 puanla 2. sırada tamamlayan Avusturya, son 16 turuna yükseldi. Tarihinde 3. kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Avusturya, ilk kez gruptan çıkma başarısı gösterdi.3 puanla 3. sırada kalan Ukrayna ise kaderini diğer maçların sonucuna bıraktı.

 

Anahtar Kelimeler:
AvusturyaUkrayna
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