Ayçe Karadağ | Gençler fit kalmanın yolunu daha erken keşfetti



Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan INT'L Sports & Wellness Show öncesi katıldığı TV programında konuşan organizasyon koordinatörü Ayçe Karadağ, formda kalmanın yolunu gençlerin daha erken keşfettiğini söyledi.

İstanbul son yılların en önemli spor, kültür ve müzik etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. INT'L Sports & Wellness Show 2019 cuma günü Ataşehir Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Arena'da başlıyor. Etkinlik öncesi Sports TV'de Koray Aldemir'in sunduğu programa konuk olan Ayçe Karadağ önemli bilgiler verdi. Karadağ, INT'L Sports & Wellness Show'a her yaş grubundan insanların katılmak için yoğun olarak başvurduğunu belirterek "Fenerbahçe Ataşehir Spor Kompleksi'ne bu kez çocuklar annelerini babalarını getiriyor, gençler arkadaşlarıyla birlikte geliyor. Aynı müzikle aynı tempoyla formda kalmanın yollarını birlikte öğreneceğiz. Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlediğimiz gösterileri izlemeye gelenler aynı zamanda katılımcılar olacak, birlikte spor yapacağız, birlikte eğitimlere ve workshoplara katılacağız" dedi.



Fenerbahçe'nin milli atleti Batuhan Buğra Eruygun ise yaptığı konuşmada "Fenerbahçe camiası olarak önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız, bunun için çok mutluyum. Anadolu yakasında tüm gençleri bu önemli etkinliğe bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinliğin Kurumsal İletişim Sorumlusu sunucu gazeteci Aynur Ayaz Türkiye'de spor turizminin gelişimi açısından önemli bir organizasyonun ilk kez gerçekleştirileceğine dikkat çekti.

20 BİN KİŞİNİN KATILIMI BEKLENİYOR

Sağlıklı yaşam için son dönemde tüm dünyada hızla yayılan Zumba çılgınlığı İstanbul'da dev bir etkinliğe dönüşüyor. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelenler ile birlikte en az 20 bin kişinin katılacağı INT'L Sports & Wellness Show 27 - 29 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. Ataşehir Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Arena'da düzenlenecek etkinliğe Zumba'nın uluslararası gösterilerinde yer alan çok sayıda ünlü de geliyor. Shakira ve Ricky Martin'in tüm dünyaya tanıttığı ünlü Zumba dansının yaratıcısı Beto Perez ve ekibi etkinlik boyunca arenada 20 bin kişiye sağlıklı yaşam egzersizleri eğitimi verecek. Gösterilerde Didem Zeybek ve Ecem Özcan da izleyicilerle birlikte performans sergileyecek.

ONLARCA SPOR TEMALI ETKİNLİK VAR

Int'l Sports & Wellness Show Organizasyon Genel Koordinatörü Ayçe Karadağ, 3 gün sürecek etkinlikler ile birlikte İstanbul'un spor ve sağlıklı yaşam turizminin önemli şehirleden biri haline geleceğini belirterek şunları söyledi;

"INT'L Sports & Wellness Show, İstanbul'da çok önemli bir potansiyeli hem açığa çıkarıyor, hem de harekete geçiriyor. Sağlıklı yaşam felsefesi ile birlikte spor için yapılan tüm aktiviteleri bu etkinlikte bir araya getirdik. Bu konuda uluslararası markaları İstanbul'da buluşturuyoruz. Beto Perez, Zumba'nın gurusu, kurucusu, sağlıklı yaşam aktivitelerinin pek çoğunda onun katkısı büyük. İki gün boyunca İstanbul'da Fenerbahçe Ülker Arena'da ağırlayacağız. Hem eğitim hem de etkinliklerde binlerce kişiyle dans edecek. Sadece İstanbul'dan değil, Fransa, İtalya, Almanya, Yunanistan, Rusya, Ukrayna gibi Avrupa ülkelerinden, BAE, İran, Katar gibi çok sayıda Orta Doğu ülkesinden gelen gençler var, büyük bir buluşma olacak."

SAĞLIKLI FİT YAŞAMA ÖNEM VERENLERİ BEKLİYORUZ

Etkinliğin her yıl geleneksel hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Karadağ "INT'L Sports & Wellness Show için uluslararası etkinlikler takviminde yer alması için çaba harcıyoruz. Her yıl Avrupa Spor Haftası çerçevesinde İstanbul'a uluslararası çapta yeni bir etkinlik kazandırıyoruz. Üstelik Y kuşağının tamamen içine alan bir etkinlik. Bu açıdan son derece yenilikçiyiz" dedi.