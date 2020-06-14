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Ayhancan Güven’den büyük zafer

2020 Sanal Le Mans 24 Saat’te Ayhancan Güven’in mücadele ettiği 93 kapı numaralı Porsche Esports Takımı, 24 saat sonunda damalı bayrağın altından ilk sırada geçerek GTE sınıfında mutlu sona ulaştı.

14 Haziran 2020 Pazar 22:17
Ayhancan Güven’den büyük zafer

Ayhancan Güven’den büyük zafer

2020 Sanal Le Mans 24 Saat’te Ayhancan Güven’in mücadele ettiği 93 kapı numaralı Porsche Esports Takımı, 24 saat sonunda damalı bayrağın altından ilk sırada geçerek GTE sınıfında mutlu sona ulaştı.


Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, dünyanın en önemli dayanıklılık yarışlarından biri olarak değerlendirilen Sanal Le Mans 24 Saat yarışında şampiyon oldu. 

Tüm dünyada ara verilen motor sporları heyecanı simülasyon yarışlarıyla devam ederken Le Mans 24 Saat yarışı da simülasyona taşındı. 
2020 Sanal Le Mans 24 Saat’te Ayhancan Güven’in mücadele ettiği 93 kapı numaralı Porsche Esports Takımı, 24 saat sonunda damalı bayrağın altından ilk sırada geçerek GTE sınıfında mutlu sona ulaştı.

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, çok önemli bir başarıya imza attı. Tüm dünyada ara verilen motor sporları heyecanı simülasyon yarışlarıyla devam ederken Sanal Le Mans 24 Saat yarışı da simülasyonda büyük bir çekişmeye sahne oldu. Sanal Le Mans 24 Saat’te Nick Tandy, Josh Rogers ve Tommy Ostgaard’la birlikte 93 kapı numaralı Porsche Esports Takımı’yla mücadele eden Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, GTE sınıfında tüm rakiplerini geride bırakarak mutlu sona ulaştı.

Farklı kategorilerde 50 takım, 200 pilotun katıldığı Sanal Le Mans 24 Saat’te Charles Leclerc, Max Verstappen, Fernando Alonso, Lando Norris, Jenson Button, Felipe Massa ve Juan Pablo Montoya gibi önemli isimler de mücadele etti.

Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan 93 kapı numaralı Porsche Esports Takımı, baştan sona kadar kontrolü elinde tuttu. Ayhancan Güven ve takımı, yarışın yarısı geride kaldığında 92 numaralı Porsche Esports ve R8G Esports takımlarının önünde zirvede yer almayı başardı. Yarış boyunca güçlü bir sürüş sergileyen Ayhancan Güven, bitime 4 saat kala 7 saatlik sürüş hakkını zirvede doldurarak sürücü koltuğunu takım arkadaşı Joshua Rogers’a bıraktı.

Ayhancan Güven’li Porsche Esports Takımı, iki kez kırmızı bayrakla duraklayan yarışta Aston Martin Racing ve R8G Esports takımlarının önünde toplamda 339 turla şampiyon olmayı başardı.

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