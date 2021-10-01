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Aykut Kocaman'dan maç sonu şok sözler

  Süper Lig’in 8. haftasında Karagümrük’e deplasmanda 3-1 mağlup olan Başakşehir’de teknik direktör Aykut Kocaman,istifa edeceğini açıkladı.

01 Ekim 2021 Cuma 22:59
Aykut Kocaman'dan maç sonu şok sözler

Aykut Kocaman'dan maç sonu şok sözler

    Süper Lig’in 8. haftasında Karagümrük’e deplasmanda 3-1 mağlup olan Başakşehir’de teknik direktör Aykut Kocaman,istifa edeceğini açıkladı.Geçen sezon takımın başına geçen Kocaman, bu sezon 8 maçta sadece 6 puan toplayabildi. Deplasmanda puan kazanamayan Aykut Kocaman, “8 maç, 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil, bunun bir bedeli olacak. Yönetime istifamı sunacağım. Ne ben, ne kulüp bu durumu hak etmiyor” açıklamasını yaptı.

Kocaman’ın maç hakkındaki yorumu ise şöyle;

“Mağlubiyet istenmeyen bir durum. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir değil. Karagümrük bizimle oynadı. Özellikle ilk yarıda A’dan Z’ye oyunun hakimiydiler, tebrik ediyorum hocayı ve tüm takımı. Oyunu doğru şekilde oynadılar. Karagümrük’ün zaaflarına odaklandık ama gerçekten görüntü olarak acemi göründük. Bunları değerlendiren bir Karagümrük vardı. 2. yarıda çırpınışımız bir şeyi değiştirecek gibi gözükmüyordu. Fazla bir şey konuşmanın pek anlamı yok.”

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Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirAykut Kocaman
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