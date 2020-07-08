Aytemiz Alanyaspor 4 - Galatasaray 1

Aytemiz Alanyaspor evinde oynadığı karşılaşmada Galatasaray'ı 4-1 yendi. Ev sahibi ekipte kart cezalısı Welinton De Souza mücadelede yer almadı.Galatasaray'da ise kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Henry Onyekuru’nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina, cezalı olan Sofiane Feghouli ve Marcelo Saracchi, Alanyaspor müsabakasında forma giyemedi.Karşılaşmada 20. dakikasında Emre Akbaba'nın ceza sahası içinden yaptığı plase şut az farkla dışarı çıktı. Alanyaspor, 43. dakikada Cisse'nin golüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor, 45+3. dakikada farkı ikiye çıkardı. Galatasaray, 45+4. dakikada Adem Büyük ile farkı bire indirdi. İlk yarı 2-1 Alanyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray beraberliği yakalamak adına birçok pozisyona girdi, ancak golü bulmadı.Karşılaşmanın 89. dakikasında Alanyaspor Bakasetas'la durumu 3-1 yaptı.Uzatma dakikalarında sonradan oyuna giren Mustafa Pektemek Alanyaspor'un 4.cü golünü attı.Aytemiz Alanyaspor karşılaşmayı 4-1 kazandı.Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor puanını 51'e yükseltirken, Galatasaray 52 puanda kaldı.

ALANYASPOR:

Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

GALATASARAY: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Akbaba, Adem

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim