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Aziz Yıldırım perşembe günü basın toplantısı yapıyor

 Fenerbahçe Kulübü’nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde eski başkan Aziz Yıldırım, 3 yıl sonra bu perşembe günü basın toplantısı yapma kararı aldı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 16:56
Aziz Yıldırım perşembe günü basın toplantısı yapıyor

Aziz Yıldırım perşembe günü basın toplantısı yapıyor

   Fenerbahçe Kulübü’nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde eski başkan Aziz Yıldırım, 3 yıl sonra bu perşembe günü basın toplantısı yapma kararı aldı.Fenerbahçe’nin dünü, bugünü ve yarını üzerine açıklamalarda bulunacağını açıklayan Aziz Yıldırım, perşembe günü saat 11:30’da Çırağan Sarayı’nda medya mensupları ile bir araya gelecek.

   Aziz Yıldırım’ın yaptığı duyuruda, “24 Haziran Perşembe günü saat 11.30’da Çırağan Sarayı’nda, hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe’nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağımız bir basın toplantısı yapıyorum” ifadeleri kullanıldı.

   Fenerbahçe’nin yeni başkanının seçileceği 25-26 Haziran tarihlerindeki Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde alınan bu karar, Yıldırım’ın yeniden aday olup olmayacağı sorularını da beraberinde getirdi.

   En son 2018’de yapılan başkanlık seçimini kazanan Ali Koç, 20 bin 736 oyun 16 bin 92’sini almış ve 4 bin 644 oy alan Aziz Yıldırım’a açık ara fark atarak 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini sonlandırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz YıldırımFenerbahçe
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