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Bahçeşehir Koleji maçlarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacak

 Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunda Bahçeşehir Koleji’nin ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Avrupa Kupası’nda oynayacağı iç saha mücadelelerinde de basketbolseverleri ağırlayacak

21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:29
Bahçeşehir Koleji maçlarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacak

Bahçeşehir Koleji maçlarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacak

   Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunda Bahçeşehir Koleji’nin ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Avrupa Kupası’nda oynayacağı iç saha mücadelelerinde de basketbolseverleri ağırlayacak.Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

2012 yılından bu yana Fenerbahçe Beko’nun evi olan, Avrupa’nın en modern salonlarından biri olarak kabul edilen ve ülke basketbolumuz ile İstanbul’un en önemli spor ve etkinlik merkezlerinden biri haline gelen Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, yeni sezonda Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’ne de ev sahipliği yapacak.

Açılışından bu yana ülkemizde basketbol heyecanının en coşkulu şekilde yaşandığı sahne olan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, 2021-22 sezonu boyunca Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nün ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta oynayacağı iç saha mücadelelerinde basketbolseverleri ağırlayacak.

Kulübümüz ile Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü arasındaki bu iş birliğinin tüm detayları, Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Fenerbahçe Beko Genel Menajer Yardımcısı Derya Yannier ve Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Genel Sekreteri Alpaslan Aydın ile iki kulübün yöneticilerinin katılımıyla, 24 Ağustos Salı günü 16.00’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacak basın toplantısında paylaşılacaktır.

Düzenlenecek basın toplantısına tüm medya mensupları davetlidir.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Anahtar Kelimeler:
Bahçeşehir KolejiÜlker Spor Ve Etkinlik Salonu
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