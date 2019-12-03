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Ballon d'Or ödülünün sahibi 6. kez Lionel Messi oldu.

 Lionel Messi kendi alanında bir rekora daha imza attı.

Ballon d'Or ödülünün sahibi 6. kez Lionel Messi oldu.

 Lionel Messi kendi alanında bir rekora daha imza attı.

03 Aralık 2019 Salı 10:00
Ballon d'Or ödülünün sahibi 6. kez Lionel Messi oldu.

Ballon d'Or ödülünün sahibi 6. kez Lionel Messi oldu.

   Lionel Messi kendi alanında bir rekora daha imza attı.FIFA 2019 Ballon d’Or ödülü Paris’te düzenlenen bir törenle sahibini buldu. Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi 6. kez prestijli ödülün sahibi oldu. 32 yaşındaki Messi, 2015’ten sonra ilk kez ödüle layık görülürken kendisiyle birlikte 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo’yu da sollamış oldu.  Messi 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 yıllarından sonra 2019’da da büyük ödülün sahibi oldu.

İŞTE BALLON d’Or İLK 4 SIRASINDA YER ALAN İSİMLER:

1- Lionel Messi

2- Virgil van Dijk

3- Cristiano Ronaldo

4- Sadio Mané

Ödülü geçtiğimiz sene kazanan Real Madrid’in yıldız orta sahası Luka Modric bu yıl son 30 isim arasına kalmayı başaramamıştı. Messi daha önce 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 yıllarında Ballon d’Or ödülünü kucakladı. Geçen yıl ise ilk 3’e bile giremedi.

Artık Juventus forması giyen Ronaldo ise 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 yıllarında Ballon d’Or kazandı.Törenden önce basına sızan listede ilk 3’e giremeyen ve ancak 4. sırada gözüken Portekizli yıldız törene katılmadı. Ronaldo son 8 yıldır hep ilk 2 isim arasında yer almıştı. Yıldız golcü bu yıl Virgil van Dijk’in ardından 3. sırada kaldı.

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