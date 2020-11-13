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Barcelona 97- Fenerbahçe 55

Fenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona'ya farklı yenilmekten kurtulamadı.

13 Kasım 2020 Cuma 09:00
Barcelona 97- Fenerbahçe 55

Barcelona 97- Fenerbahçe 55

Fenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona'ya farklı yenilmekten kurtulamadı.Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 8. haftasında konuk olduğu Barcelona'ya 97-55 mağlup oldu.

Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-17 önde kapatan Barcelona, rakibinin ilk beş dakikasında üç sayı üretebildiği ikinci periyotta farkı daha da açarak soyunma odasına 51-29 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte 14 sayılık seri yakalayan ve son periyoda 69-38 önde giren İspanyol ekibi, salondan 97-55 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda, 25 sayıyla oynayan Kyle Kuric maçın en skorer ismi olurken, Rolands Smits 20, Nikola Mirotic 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. 

Sarı-lacivertli ekipte, Lorenzo Brown 10, Leo Westermann 9 sayıyla maçı tamamladı. 

Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 4. mağlubiyetini aldı, sezona iyi başlayan Barcelona ise 7. galibiyetini elde etti.

(Beinsports)

Son Güncelleme: 13.11.2020 09:07
Anahtar Kelimeler:
BarcelonaFenerbahçe BEKO
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