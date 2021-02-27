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Barcelona'da Messi şov

La Liga'da Sevilla evinde oynadığı karşılaşmada Barcelona'ya 2-0 yenildi.

27 Şubat 2021 Cumartesi 20:13
Barcelona'da Messi şov

Barcelona'da Messi şov

   La Liga'da Sevilla evinde oynadığı karşılaşmada Barcelona'ya 2-0 yenildi.Messi'nin yıldızlaştığı karşılaşmada Barcelona lider Atletico Madrid'e iyice yaklaştı.Karşılaşmada ilk gol 39. dakşkada Dembele'den geldi.Barcelona bu golle deplasmanda 1-0 öne geçti.İlk yarı Barcelona'nın 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında da Barcelona karşılaşmada üstün oynayan taraf oldu.Özellikle ikinci yarıda sahneye Messi çıktı.Hem oynadı hem de takımını oynattı.85.ci dakikada muhteşem bir Messi golü geldi.Bu golle Barcelona maçta durumu 2-0 yaptı.karşılaşmada başka gol olmadı ve Barcelona, Sevilla deplasamnından 2-0 galibiyetle ayrıldı.Bu sonuçla Barcelona puanını 53 yaparken, Sevilla 48 puanda kaldı.

   Hafta içersinde Barcelona ve Sevilla kupada karşı karşıya gelecekler.İlk maçı Sevilla evinde 2-0 kazanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
SevillaBarcelonaMessi
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