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Barcelona'dan yılın transferi

  Barcelona, Atletico Madrid'den Antoine Griezmann'ı transfer etti.

Barcelona'dan yılın transferi

  Barcelona, Atletico Madrid'den Antoine Griezmann'ı transfer etti.

12 Temmuz 2019 Cuma 07:50
Barcelona'dan yılın transferi

Barcelona'dan yılın transferi

    Barcelona, Atletico Madrid'den Antoine Griezmann'ı transfer etti.İspanya La Liga takımlarından Barcelona’nın, Antoine Griezmann transferindeki düğümü çözdüğü açıklandı.Fransa’nın yüksek tirajlı gazetelerinden L’Equipe’in son dakika bilgisine göre; Fransız futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesini ödemeyi kabul eden Barcelona, 120 milyon Euro’ya transferi noktaladı.

   Hafta içinde çıkan haberlerde Katalan devinin bu ücreti ödemek istemediği iddia edilse de yapılan son görüşmelerin ardından transferin netlik kazandığı belirtildi.Atletico Madrid Kulübü, Barcelona’nın geçen sezon devre arasında oyuncunun aklına girerek etik davranmadığını ileri sürmüş ve transferi zora sokan bir yaklaşım sergilemişti.Ancak Griezmann’ın sözleşmesindeki madde nedeniyle eli kolu bağlı olan Atletico Madrid, yıldız futbolcunun giydiği 7 numaralı formayı yeni transferi Joao Felix’e verince ipler tamamen kopmuştu.28 yaşındaki Griezmann, 2014 yılında Real Sociedad’dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

   Yıldız futbolcunun, yeni sezon çalışmalarına 14 Temmuz’da başlayacak olan Barcelona’nın hazırlık kampına katılması bekleniyor.

(Sözcü)

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BarcelonaAtletico MadridAntoine GriezmannYılın Transferi
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